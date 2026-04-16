走私1億6香菸合茂輪拍賣報廢「刣肉」 二度引發火警

涉嫌走私香煙的合茂輪貨船扣押報廢後二度發生火警。（澎湖縣政府消防局提供）

貝里斯籍合茂號雜貨船2021年12月24日在基隆外海進水棄船，3天後漂流到200海浬外澎湖後寮天堂路擱淺，拖船公司拖往馬公港區停泊，赫然發現船上藏有約5063箱私菸。私菸去年9月17日銷毀，合茂號經澎湖地檢署法拍，在馬公市案山里大關口觀音寺前海域「刣肉」，卻在半個月內發生2起火警。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（16）日下午3時50分，馬公漁港安檢所所守望人員監控海面發現，觀音廟前貨輪發生火災，立即通報消防隊。合茂號施工不慎引燃廢棄物起火，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊3車8人到場搶救，現場由小隊長黃天祥指揮搶救。

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勤務人員到場後回報，合茂號切割火花引燃堆置岸上拆船廢棄物，火勢於下午4時05分控制，下午4時16分完全熄滅，燃燒面積約10平方公尺，無人員傷亡。而合茂號4月7日，同樣因切割作業不慎引發火警。

多災多難的合茂輪是貝里斯籍，先在海上遇險，船上9名船員棄船幸運獲救，船隻拖入馬公港，查獲走私5063箱私菸，共計253萬1500包，價值1億6454萬7500元，私菸已在去年9月17日依法在紅羅垃圾掩埋場全數銷毀，貨輪則報廢拍賣，由業者割肉處理，疑似切割過程2度不慎引燃火警。

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