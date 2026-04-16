逆轉！偷拍愛國者飛彈部署圖 空指部上兵改判2年原因曝光

台中高分院更一審改判林姓上兵兩年。（資料照）

時任空軍防空暨飛彈指揮部的林姓上兵，因背負債務壓力，竟拍攝軍中愛國者飛彈部署相關資料，並傳送給不明人士，換取4千元酬勞協助解困，一審認定資料非機密判無罪，案經上訴後出現重大轉折，今天更一審台中高分院改以洩漏軍事機密未遂罪判刑2年。

林男自2018年入伍，2021年間擔任駕駛兵，因積欠約14萬元債務，透過軍中同事牽線，與一名自稱「安信何經理」人士以通訊軟體聯繫，對方詢問是否能提供涉及愛國者飛彈的技術資料或部署相關內容，並暗示可協助解決財務問題，林男隔日趁在單位辦公室等候相關會議時，拍攝桌面上軍中資料後傳送給對方。

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林男等到對方已讀後就收回，並告知「只有一份」、「這是機密」，隔天就收到對方轉來的4000元，而案件曝光則源於一起意外，林男不慎遺失手機，被民眾拾獲送交警方處理，員警在查找失主過程中發現手機內疑有軍中資料，遂通報憲兵單位展開調查，經鑑定相關文件內容雖未涉及真正機密，但仍屬於軍事相關資料。

林男到案後坦承拍攝並傳送資料，辯稱當時並不確定文件性質，誤以為可能已遭棄置或非重要資料，一審認為資料不具機密性，難認對國家安全造成具體危害，判決無罪，但經上訴後，台中高分院更一審認定林男行為已達未遂階段，仍應負刑事責任，依涉犯「洩漏軍事機密未遂罪」，撤銷原無罪判決，改判有期徒刑2年，仍可上訴。

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