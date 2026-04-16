中正大學前校長技轉涉詐欺 前瞻傳動指控：機器無法使用損失重大

國民黨立委葛如鈞（右）今陪同前瞻傳動科技董事長簡鴻文（中）開記者會。（記者羅國嘉攝）

針對中正大學前校長、機械系教授馮展華涉技轉案遭控貪污及詐欺，國民黨立委葛如鈞今（16日）與前瞻傳動科技公司董事長簡鴻文召開記者會，簡以當事人身分指控，雙方產學合作過程出現技術無法落地、機器無法使用、經費運用不明及監督不足等問題，導致企業承擔重大損失，同時浪費納稅人公帑；葛如鈞則呼籲主管機關盡速釐清爭議，確保制度公信力，不讓原本促進研發、產業與人才培育的美意被打折。

簡鴻文說明，馮展華於2019年宣稱「五軸數控重切削齒輪加工機開發」等技術已成功開發並獲獎，也獲科技部補助9500萬元，邀請他參加技術轉移價創計畫的產學合作公司，公司為前瞻傳動科技，因馮展華還任職校長，公司成立後由他擔任無給職董事長，資本額1億元。

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簡鴻文表示，透過與中正大學進行產學合作，原本目的是要將創新技術落實到實體機器，並回應納稅人資金的有效使用，但相關資金依規定應有檢視機制，但實際撥付後，中正大學所稱的創新技術，包括F280切齒機與S280齒輪工具機，卻出現機器無法運作的情況，形成「有技術卻無法使用」的結果。

簡鴻文也說，若依產學合作設計，技術原可進一步與民間合作成立公司，甚至由政府與學研單位持股參與，但該案中相關國家單位與中正大學所持股份未能落實，使資金運用與制度設計出現落差；後續另有F350六軸機台開發案，再向政府申請1.1億元補助，F350機台後續由民間企業完成，但在未經同意下被搬回學校，並對外宣稱為前瞻計畫成果，讓民間企業感受遭到誤用與不實呈現。導致資金運用與成果嚴重落差，形成納稅人、民間企業與制度信任三輸局面。

葛如鈞指出，該案涉及的大學透過技術移轉成立公司，相關單位包含國科會（前科技部）、中正大學等可能有股東關係，政府在其中可能具有一定關係與責任，更應協助釐清。他再次重申，此次記者會重點不是對已進入司法程序案件下結論，一貫立場是尊重司法、靜待調查，並期待事實透過完整程序被釐清。

葛如鈞表示，產學合作攸關高教發展、科研能量與產業升級，制度不應因個案爭議而失去社會信任，並正值預算審議期間，更應展現政府公信力。他呼籲主管機關正視外界疑問與媒體報導，在尊重司法前提下，盡速釐清制度面、程序面與監理面問題，讓社會大眾了解真相，也讓學界與產業界未來有所依循。

前瞻傳動科技董事長簡鴻文與中正大學前校長馮展華群組對話內容。（記者羅國嘉攝）

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