剴剴案社工過失致死判2年 社工師公會全聯會：對陳尚潔不公

剴剴案社工陳尚潔今日一審宣判，法院判處2年有期徒刑。社工師公會全聯會強調，這次判決對陳尚潔個人實屬不公。（資料照）

剴剴案社工陳尚潔今日一審宣判，法院認定陳尚潔過失致死成立，判處2年有期徒刑。社工師公會全聯會強調，公會抗議機構責任轉嫁，反對體制問題個人化，這次判決對陳尚潔個人實屬不公，也要求衛福部正視對社工界的衝擊；台北市社工工會則直言，法院所認為的社工日常實務，與社工的現場狀況有相當大的差距。

台北地院說明，陳尚潔透過分工共識，承擔追蹤並確保剴剴案受托照顧狀況的主要權責，協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位，因此法院認為應負保證人地位之人，為有實質支配力卻怠於作為之「陳尚潔」，而非在基層克盡職守之「社工群體」。

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然而，社工師公會全聯會強調，剴剴一案的服務契約主體是「兒童福利聯盟」，機構理應負起最高督導與審核責任，但今天的判決僅對第一線社工科以重刑，將系統性的資源缺失與組織管理失效全部歸於個人，對於陳尚潔個人實屬不公。

全聯會也強調，社工的工作核心是陪伴與賦權，而非監控與偵查，法院卻將「危險源控制」、「自願承擔保護義務」等建構社工專業為全能的「保證人地位」，恐將導致社工防禦性作為，使脆弱家庭失去真正的專業支持，全聯會也要求衛福部正視這次判決對社工界的衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生。

台北市社工工會則表示，工會尊重法院在偽造文書上的一審判決，但對於過失致死認定、當事人的保證人地位以及作為與結果之間的因果論證，工會認為還有很多可討論的空間，且工會對於法院在因果關係的判斷上感到遺憾，法院所認為社工的日常實務，與社工的現場狀況有相當大的差距。

衛福部次長呂建德說，理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰，對於本案既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重。

呂建德指出，兒少保護工作本質高度複雜，需在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質，且社工的角色與責任範圍涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要。

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