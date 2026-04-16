照片明顯有光卻被罰沒開燈？ 小黃司機怒控：考智商還是警眼瞎？

運將出示罰單事實有開車燈，怒批警方跟著瞎。（取自爆料公社）

高雄一位計程車司機在社群網站「爆料公社」張貼罰單，他被檢舉魔人檢舉未開大燈，但照片「車頭燈明顯有光」，親洽開單的仁武警分局卻獲告知「檢舉是大燈未開」，他批，這種「睜眼說瞎話」的檢舉照真的讓人很心寒，他感嘆，不申訴就得繳1200元，這跟搶劫有什麼兩樣?

仁武警分局今（16）日坦承舉發有誤，經主動向該車原廠查證，確認民眾檢舉當下該車依規定開啟大燈，已主動函請裁決機關撤銷該舉發通知單，造成駕駛人不便深感抱歉；將持續加強教育訓練及落實辦理交通違規舉發審核機制，以建立交通執法公信力。

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根據罰單，該部計程車於2月28日傍晚6時，行經鳥松區澄清路、本館路時遭拍攝，並於3月3日附照檢舉，警方開單罰款。

該名運將PO文不滿說，「阿Sir，這張單是在考驗我的智商，還是您的視力?證據都在地上，您卻看在天上？檢舉魔人無知，難道製單的分局也跟著瞎？照片裡車頭明顯有光，地上的光束也不是我的幻覺。他說，無論去電或親洽警方，都獲「檢舉是大燈未開」。

運將說，他開的是 Toyota Corolla Cross，配備自動感應大燈，這款車也很多阿Sir在開，難道你們不懂這台車的硬體邏輯嗎？他想對那位「熱心」民眾說，「就算我燈小，是有影響到你母親看東西嗎？」、「非得要裝探照燈才叫大燈嗎？」

他感嘆，這種不分輕重緩急、不具立即危險的項目，除了浪費警政資源、折磨跑車謀生的基層勞工，對交通安全到底有什麼屁用？這種制度真的該修了!我們被檢舉要罰錢，亂檢舉要不要處罰？

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