辱妻是打掃阿姨！性侵家暴跟騷打斷肋骨 軟爛偷腥夫被休了

新竹變態偷腥夫辱妻是打掃阿姨，性侵家暴跟騷還打斷她肋骨。示意圖。（資料照）

新竹陳女嫁給張姓男子後，要賺錢養家，還要煮飯洗衣，被嘲諷是打掃阿姨；張男則是四處偷吃，回家還性侵陳女，害她致下體撕裂。陳女發現家中許多用過的保險套，竟遭張男打斷肋骨，趕出家門；事後尾隨盯梢，還曾跟著搭火車到台北。極度痛苦的陳女訴請離婚，新竹地院判准。

104年結婚的陳女說，112年起先生張男求職態度消極、工作收入不穩定，家庭經濟仰賴她支撐，致她承受極大經濟壓力。張男經常借酒裝瘋，情緒勒索、咆哮，要她煮飯洗衣，稱她為打掃阿姨，甚至以交友軟體與多名異性用餐、約會、示愛，被她發現後，立即失聯行蹤不明，夫妻關係降到冰點。

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張男經常辱罵、批評她，限制她僅能穿褲裝出門，強迫性行為導致她下體撕裂，施暴導致她門牙、手指、皮膚受傷，開車時常情緒失控，將車停在馬路中央，或與他車追逐，讓她飽受驚嚇。

張男未積極尋求穩定工作，反而要她負擔所有家庭開支，還傳訊息騷擾及跟蹤她，或突然出現在她工作地點或即將出發的火車上，還跟她親友說陳女都在騙他，導致她不敢再與親友連絡。

張男婚後仍不斷與其他女性邀約調情，陳女在家中發現大量使用過的保險套，張男竟惱羞成怒將她趕出門，甚至反覆推倒她，她痛到數日未解，就醫才知肋骨被打斷。

陳女搬出後，張男不斷騷擾跟蹤，還強行進入她租屋處。陳女在婚姻飽受精神及肢體暴力，及騷擾、跟監、限制她與他人往來、自己還外遇，身心俱疲且活在恐懼中，憤而訴請離婚。

法官調查，張男曾因不滿陳女跟友人視訊而數次爭吵，且有衝撞房門、掀翻桌子，甚至推擠導致跌倒撞到椅子而撞斷肋骨，雙方協議分居後，張男持續以打電話、按電鈴送早餐等行為騷擾，若她未接就會憤怒質問，並強行進入屋內查看有無異性，甚至出言威脅，還曾尾隨陳女搭火車到台北，經陳女聲請核發民事暫時保護令獲准。

法官認為張男肢體暴力及尾隨妻子等行為，肇致夫妻感情產生嚴重破綻，有較高可歸責性，判准陳女休夫。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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