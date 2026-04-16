毒駕撞人還輾壓逃逸！彰化男撞死女志工 檢依殺人罪起訴

陳男（左）毒駕肇事逃逸仍被捕，身旁散落海洛因、大麻、K他命及「喪屍煙彈」等多種毒品。（民眾提供）

又見毒駕害命！彰化縣46歲陳姓男子，去年11月吸食海洛因與安非他命後上路，在員林市鬧區追撞停等紅燈機車，不僅撞倒64歲高姓女志工，還未停車查看，反而直接輾壓後逃逸，導致高婦傷重不治，另造成3人受傷。彰化地檢署近日偵結，依毒駕、殺人及肇事逃逸等罪嫌提起公訴，全案將由國民法官參與審判。

起訴書指出，陳男於去年11月18日上午，在社頭鄉住處施用海洛因及安非他命後，開車載友前往醫院。下午1時許，陳男獨自駕車行經員林市新義街與員鹿路口時，因藥效發作神智不清，直接追撞前方2輛停等紅燈的機車。

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強大的撞擊導致4人倒地，其中64歲的高姓女志工倒在車前。未料，陳男非但沒有踩下煞車，反而加速向前，任由車輛前後輪依序輾過高婦身體，隨即加速逃離現場。高婦經送醫後傷重不治，另有3名騎士受輕傷。

案發後，陳男將作案的白色車輛棄置在偏僻路旁。警方於18日晚間尋獲車輛，循線追蹤陳男行蹤。翌日下午，警方於員林市山腳路攔截陳男與2名毒友搭乘的深灰色轎車，並在車內起獲海洛因、大麻、K他命及近期氾濫的「喪屍煙彈」等多種毒品。警方懷疑，陳男肇事後為逃避記憶，竟找毒友開「毒車趴」企圖麻痺自己。

陳男落網後辯稱，當時是因撿拾掉落物品才釀禍，並因擔心毒品曝光才選擇逃逸。然而檢方勘驗監視器畫面後發現，陳男在撞倒人後有明顯的遲滯與隨後的加速輾壓動作。

檢方認為，陳男明知施用毒品後仍駕車上路，且撞人後未施救反而逃逸，甚至有輾壓行為，惡性重大，依殺人、毒駕公共危險、過失傷害及肇事逃逸等罪嫌提起公訴，並由國民法官法庭審理。

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陳男開車撞倒64歲的高姓女志工（紅圈）未停車察看，還開車輾過。（民眾提供）

陳男與毒友被捕，警方搜出海洛因、大麻、K他命及「喪屍煙彈」等多種毒品。（民眾提供）

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