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    首頁 > 社會

    駕駛切入車道釀機車連環撞 乘客忽開車門又讓機汽車遭殃

    2026/04/16 15:58 記者蔡清華／高雄報導
    楠梓區加昌路發生5部轎車與機車擦撞連環交通事故。（讀者提供）

    楠梓區加昌路發生5部轎車與機車擦撞連環交通事故。（讀者提供）

    高雄市楠梓區加昌路今天上午發生一起轎車與機車擦撞交通事故，因轎車乘客貿然開車門下車查看，又被後方機車撞上門，警方對當事人等酒測，均無酒駕情事，詳細肇事原因仍需調查後送交通大隊分析研判。

    警方調查，69歲楊女於16日8時許，駕駛轎車行駛加昌路上，從路邊向左切出進入車道，與沿加昌路西往東行駛之27歲蘇男騎士機車發生碰撞，蘇男倒地擦撞同向後方行駛之37歲許男機車，蘇男及許男受多處擦挫傷，送醫治療。

    之後，事故轎車右後座黃姓72歲乘客，因未注意後方車流，突然打開車門，正好與從右側通過的56歲邱姓女騎士機車碰撞，邱女人車倒地後，再碰撞停放於路邊之35歲毛姓男子駕駛的轎車，邱女多處受傷，經送醫後並無大礙。

    楠梓分局呼籲，車輛自路邊駛出應注意後方車輛，禮讓行駛，另依據道路交通管理處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰。

    造成3機車騎士受傷送醫。（讀者提供）

    造成3機車騎士受傷送醫。（讀者提供）

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