一頁式廣告假商品！中國AI生成董座影像賣收納 樹德企業擬提告

樹德企業董座吳宜叡建議，政府應強力要求社群平台強化內部控管。（資料照）

國內收納大廠樹德企業公司董事長吳宜叡，也被詐騙集團鎖定，利用AI生成影像與語音，透過一頁式購物平台，用說故事手法，偽造其影音推薦樹德收納產品，影片盜用商標、AI偽造影音、銷售非樹德產品，公司發出嚴正聲明，也向平台檢舉，並擬採法律途徑保護公司聲譽。

樹德公司指出，這部長達3分11秒的AI生成短片，極盡情緒價值的煽動力，由吳宜叡娓娓道來從第一代創辦人創業歷程，到他出國留學、公司歷經大火摧殘等公司發展歷程；故事內容參考大量網路新聞資料，不過仍然多處露餡，ㄧ是把吳宜叡的名字打錯，還用了「制」造等簡體字，推估可能是用中國的AI技術，或者直接由中國仿冒集團操作。這部影片流傳後，不少經銷商都以為是真的，一般消費者在不知情的情況下，很可能遭詐騙取財或購買來路不明、品質低劣的產品。

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樹德公司說，除發布嚴正聲明，也向平台檢舉，另將採取法律途徑保護公司聲譽與消費者權益。

吳宜叡則建議，政府應該強力要求社群平台強化內部控管，例如規範AI內容標示機制，否則詐團帳號多在24小時內就完成收網、轉移，否則「等業者發現、政府查完，民眾早就被騙完了」。

南投警方提醒民眾，辨識AI影片有幾個點可看出，包括：嘴形不自然、影片邊緣會延遲與模糊，另外也請消費者認證有無平台的「藍勾勾」。

中國AI生成技術製作的深偽影片，把董事長吳宜叡的名字打錯。（樹德公司提供）

這部長達3分11秒的AI生成短片，由吳宜叡娓娓道來從第一代創辦人創業歷程，參考大量網路新聞資料，不過仍然多處露餡，字幕還用簡體字。（樹德公司提供）

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