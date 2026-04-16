吞3種毒竟開車撞死騎士還肇逃 毒駕男被判5年8月

彰化地院審理林姓男子毒駕致死案，國民法官法庭認為，林男施用3種毒品後駕車肇事，依不能安全駕駛致死罪判刑5年，肇事致死逃逸罪判刑1年10月，合併執行5年8月。（記者陳冠備攝）

彰化縣林姓男子去年9月間，施用愷他命、俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯及安非他命等3種毒品後，仍駕駛小貨車上路，行經北斗鎮市區路口時，撞上騎乘醫療用電動代步車的陳姓男子，導致對方傷重不治，林男肇事後竟加速逃逸，直到追撞前車才被警查獲。彰化地院國民法官審理後，依毒駕致死及肇事逃逸等罪，判處應執行有期徒刑5年8月。

判決書指出，林男於去年1月9日的前2天，先施用二級毒品甲基安非他命及依托咪酯，到了1月9日當天下午，在車內將愷他命摻入香菸吸食，隨後駕車上路，至下午4時45分許，行經北斗鎮中山路二段與建國路口時，車子突然偏向，自後方猛力撞擊前方騎乘醫療用電動代步車的陳姓男子。陳男當場倒地重傷，送醫急救後仍傷重不治。

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不料，林男肇事後，不僅未停車查看，反而駕車逃離現場，結果在1公里外的建國路與復興路口，又追撞前方停等紅燈的車輛，才被警方逮捕。警方採集其尿液送驗，檢出甲基安非他命、安非他命、愷他命與依托咪酯等多種毒品。

國民法官法庭審理認為，林男同時施用3種毒品後駕車，對公共安全威脅程度甚高，且林男撞擊後竟立即逃逸，未停留協助救護，犯罪情節重大。不過考量林男犯後坦承全部犯行，並與被害人家屬達成和解並履行賠償，因此依不能安全駕駛致死罪判刑5年，肇事致死逃逸罪判刑1年10月，合併執行5年8月。全案可上訴。

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