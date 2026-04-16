謝宜容涉貪二審減刑失敗 高院判決理由出爐

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容。（資料照）

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，指示部屬幫廠商習翌公司量身訂作採購案，圖利金額42萬餘元，另以就業安定基金等預算，購買三節禮盒12盒據為己用；新北地院合議庭以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。謝宜容、檢方皆提起上訴，高院今宣判褫奪公權從3年改2年，其餘駁回上訴。可上訴。

謝宜容於2023年新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，避免逾150萬元採購案須加入外部評選委員變數，習翌借牌投標獲利25萬餘元。

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北分署去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，謝也為習翌公司量身訂作，圖利金額17萬餘元；她另涉侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買合計2萬餘元的12盒禮盒贈送親友。

新北地院合議庭審理時斥責謝女所為損及國家機關、全體公務員形象，審酌偵審認罪、繳回犯罪所得等因素，依貪污治罪條例規定減刑後，以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。

謝宜容、檢方皆提起上訴，高院發言人文家倩表示，一審已具體說明謝宜容減輕其刑事由及量刑審酌事項，並斟酌刑法第57條，所為量刑未逾越法定刑範圍，無違反罪責原則、公平原則情事，無量刑失輕或失重情況。

針對謝宜容請求減刑、緩刑，高院審酌，已足為適當量刑，並無顯可憫恕之情，難認有何情輕法重之憾，無適用刑法第59條規定，且一審所量處謝宜容所犯3罪刑度，均在2年以上，不符合緩刑要件；檢察官上訴主張一審量刑過輕及被告謝宜容前開上訴均無理由，應予駁回。

至於撤銷改判褫奪公權的部分，高院認為，一審就謝宜容所犯3罪各諭知褫奪公權2年，竟於主文宣告褫奪公權3年，顯有違誤，應就此部分撤銷改判，並宣告被告謝宜容應執行褫奪公權2年。

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