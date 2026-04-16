基隆男悶殺5歲兒認罪 前妻法庭慟求「請法官判他死刑」

簡男的張姓前妻作證時，痛批簡男是「最可惡的人」，希望國民法官判他死刑，圖為她在審判時跟律師討論案情。（記者林嘉東攝）

基隆地方法院國民法庭今天（16日）下午繼續審理簡姓男子酒後悶殺5歲親生兒案，下午庭訊進入量刑辯論。簡男的張姓前妻首度出庭作證時泣不成聲痛批，簡男是「最可惡的人」，更悲慟要求國民法官判處死刑。對此，被告簡男竟也當庭回嗆：「請判我死刑，我不會上訴。」

基隆地方法院國民法庭今（16日）下午繼續審理簡姓男子酒後以枕頭悶死5歲兒子案。簡男的張姓前妻首度出庭作證，她一路哭著走進法庭，在法官面前聲淚俱下痛批簡男是「最可惡的人」；張女揭露，她為了撐起家庭不僅背負超過600萬債務，還忍受冷暴力、家暴10多年之久，沒想到聲請的保護令還沒下來，摯愛的兒子就已慘死在親生父親手中。

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張女在證人席上泣不成聲，控訴簡男動不動就摔東西、打人。她透露，為了支持簡男事業，她借錢、貸款超過600萬幫他買了3台水泥車，結果簡男投資失利後，竟私自將最後1台車賣掉，錢也沒分給她。

張女哽咽地說，兒子是她辛苦求來的試管嬰兒，她從不後悔生下他，並用盡全力去愛孩子；她為了孩子忍受簡男暴力長達15年，直到案發前1個月，簡男又因瑣事毆打她，她才決定報警聲請保護令，「但保護令還沒下來，他就把小孩殺了」；她悲憤表示，自己沒有做錯任何事，卻要承受心被掏空的痛苦，「兒子是我此生最愛，我可以為他做任何事，卻沒辦法阻止這場悲劇。」

法官審判長劉桂金問張女對法官判處的刑度有何意見請求？張女怒斥，被告太可惡了，他殺害兒子，造成她一輩子的傷害，影響她身心靈甚鉅，希望法官能判他死刑，因為他在兒子還沒有長大，就親手結束兒子的生命，沒有一個人可以結束任何一個人的生命，他沒有任何權利結束別人生命，她希望國民法官判他死刑。

被告簡男則說，張女有許多指控不實，他不可能無緣無故打兒子；法官續問，「那你為何打小孩?」，簡男稱不記得，但又表示，「請各位法官判我死刑」、「我不會上訴」。

基隆地檢署公訴檢察官陳筱蓉在論告時指出，簡男與前妻長期因金錢、保母費等家庭瑣事爭執。簡男對妻子及娘家充滿怨恨，竟將無辜的孩子視為報復工具，認為小孩是吵架的原因才痛下殺手。

陳筱蓉提示相驗照片指出，簡小弟左前額及頭部有明顯帶狀傷痕與抓痕，顯示死者在睡夢中遭枕頭悶住時曾掙扎，猛吸一口氣，但簡男卻冷血地「用力固定頭部」持續加壓，直到孩子斷氣；更令人心碎的是，簡男在殺害兒子後，竟直接倒地睡在奪走孩子性命的枕頭上。

庭審過程中，檢察官提到簡小弟生前熱愛美術、乖巧且積極，原本應有燦爛的人生，卻在5歲劃下句點。幼兒園老師也為此自責不已，提到簡小弟平時穿衣服會露出肚子，本想教他穿好，如今卻天人永隔。

國民法庭在下午1點開庭，針對進入量刑部分進行辯論，並在「殺人罪」、「故意對兒童犯殺人罪」以及簡提出的「精神錯亂」辯解中，衡量量刑標準；簡男最終將面臨死刑、無期徒刑，或是因認罪而獲輕判，國民法官將於明天做出審判結果。

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