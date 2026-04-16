假郵局勾結假刑警誆涉案 警方及時阻詐保住3萬元

台南林男今天接獲假郵局與假刑警來電，誆稱涉案並恐嚇匯款3萬元以免遭拘提。三分局警及時到場拆解騙局，成功阻詐。（民眾提供）

林姓男子今天接獲詐騙來電，對方假冒郵局行員及刑警，謊稱林男捲入司法案件，威脅他去ATM匯款3萬元以免遭檢調拘提，所幸警三分局獲報後及時到場攔阻，成功保住林男積蓄。

​今天上午9點多，林男在家中接獲陌生電話，對方自稱是郵局分行行員，告知有不明人士正持其雙證件企圖辦理開戶，林男還沒反應過來，假行員便將電話轉接給自稱刑事警察大隊的員警，假刑警在電話中誆稱，林男身分遭冒用且案件已進入司法程序，若不配合調查，將立刻核發拘票強制拘提，隨後指示林男立刻前往ATM操作，要求匯款3萬元作為處理案件的資金。

請繼續往下閱讀...

​林男說，面對突如其來的司法恐嚇，心生畏懼，深怕無端捲入不法，但在準備出門匯款前，心存疑慮，決定先致電轄區派出所查證。

南警三分局安中派出所接獲報案後，巡佐高孝沅與警員吳冠瑩迅速趕赴林男住處了解情況，仔細聆聽林男描述通話內容，當場識破這是詐騙集團慣用的假冒機構結合假檢警雙重詐騙套路，耐心向林男拆解詐騙話術，林男恍然大悟放棄匯款，成功守住3萬元老本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法