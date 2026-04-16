剴剴案社工一審判刑2年 北市社會局：尊重司法

台北市社會局今（16）表示，針對剴剴案陳姓社工刑事責任，社會局嚴厲譴責不當對待，尊重司法判決並正視社工專業價值。（資料照）

1歲男童剴剴遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，引起社會高度關注，涉案兒盟社工陳尚潔因涉及偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐遭控過失致死，台北地院依過失致死罪判處陳尚潔2年有期徒刑。台北市社會局今（16）日表示，針對陳姓社工刑事責任，社會局嚴厲譴責不當對待，尊重司法判決並正視社工專業價值，另也說明，台北市於案件後提出多面向精進方案。

社會局提到，案件發生後，市府主動提出精進方案，並從多面向精進。如三方共訪制度，針對無依兒童待出養安置期間，率先推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，減輕單一社工判斷壓力，並擴大至北北基桃共同合作。

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市府也加強保母回流訓練、無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率、提升全日托保母之訪視頻率、辦理家長推薦優質保母計畫、辦理保母協力圈托育經驗交流，以及提供保母情緒調適輔導課程和轉介諮商服務等6項加強作為。並配合中央政策，落實幼兒專責醫師制度，確保轉介案件均完成派案。

社會局表示，中央近期剛三讀通過《兒童托育服務法》，市府在此前已依《兒童及少年福利與權益保障法》針對劉姓保母姐妹處以最高六十萬元罰鍰、公布姓名、廢止保母證照；針對中央後續修訂法規，市府已落實相關標準，後續配合辦理，防杜類似事件再次發生，維護兒童最大利益，並在法制面持續溝通。

社會局也強調，兒少安全是社會底線，任何形式的暴力與虐待，都應採零容忍態度。針對兒盟陳姓社工經法院判決有罪一事，社會局尊重司法機關依據事實與法理裁量。

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