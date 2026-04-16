基隆籍漁船釣魚台外海起火沉沒！6移工獲救、台籍船長失聯

基隆籍「全漁6號 」漁船今天清晨在釣魚台東北方海域突然起火後瞬間沉沒，船上6名外籍船員落海後，被附近作業的「全漁36」救起，但台籍張姓船長失聯。海巡署獲報馳援派遣「桃園艦」（見圖）全速趕往現場，預計今晚10時抵達。（海巡署提供）

基隆籍「全漁6號 」漁船今天（16日）清晨在釣魚台東北方海域突然起火後瞬間沉沒，船上6名外籍船員落海後被附近作業的「全漁36」漁船救起，均無大礙，但「全」台籍張姓船長仍失聯。海巡署獲報馳援派遣「桃園艦」全速趕往現場，預計今晚10時抵達，與日方展開海空聯合搜救失聯船長下落。

海巡署指出，今天清晨5時許接獲通報，基隆籍「全漁6」漁船在釣魚台東北方約77浬處（屬日本搜救責任區內）突然發生火警；由於火勢猛烈，整艘船迅速沉沒。案發時，船上共有7名人員，其中6名外籍船員在沉船後幸運被附近作業的友船「全漁36」及時救起，均無大礙，但台籍張姓船長在船隻沉沒時並未隨員脫困，至今仍失聯。

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火燒船發生後船長家屬焦急萬分，海巡署與救起船員的「全漁36」保持聯繫，並監控失事海域的洋流與浮標狀態，盼能尋獲失聯船長，同時也立即啟動緊急應變機制，通報國家搜救指揮中心，協調日本海上保安廳共同投入搜救作業。

北部地區機動海巡隊則已調派千噸級「桃園艦」緊急出勤，正頂著風浪全速北上，預計將於今天晚上10時抵達事故現場，搜尋失聯船長。

海巡署呼籲，近期海上氣候多變，漁船作業時應加強機艙與供電系統檢查，並提高航行警覺；若民眾在海上遇緊急狀況，應立即撥打海巡「118」免付費專線，爭取黃金救援時間。

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