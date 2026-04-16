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    法務部今發布國家級報告 接軌國際分享廉政治理成果

    2026/04/16 14:21 記者吳昇儒／台北報導
    法務部今日發布「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告，並以中、英文版方式，上傳在廉政署網站。（翻攝自廉政署網站）

    法務部今日發布「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告，並以中、英文版方式，上傳在廉政署網站。（翻攝自廉政署網站）

    為了展現我國接軌國際的決心及彰顯推廣廉政治理的豐碩成果，法務部今日發布「聯合國反貪腐公約」（United Nations Convention against Corruption, UNCAC）第三次國家報告，並以中、英文版方式，上傳在廉政署網站「聯合國反貪腐公約專區」，歡迎國人上線閱覽。

    法務部指出，「聯合國反貪腐公約」是全球反貪腐治理的最重要國際準則，內容涵蓋貪腐行為的預防措施、促進透明與課責制度、健全打擊貪腐體系、加強國際合作，以及不法資產追回等5大重點。

    我國自2018年公布首次國家報告並接受國際審查以來，持續以國際標準檢視自身，2022年率先全球發布第二次國家報告，逐步建立完整反貪腐體系。此次第三次國家報告的發布，更象徵台灣廉政治理邁入制度化階段。

    第三次國家報告共計3冊，分為第一冊基本資訊，將詳述我國反貪腐法制架構及組織體系、執行公約最佳實務，以及第二次國家報告國際審查結論性意見之執行情形。第二、三冊則為專題領域探討，針對公約內容進行討論。文中也積極回應第二次國際審查提出的30項結論性意見，並針對公約重點章節提出10項最佳實務作法，展現我國廉政治理的進步與創新。此次報告編撰作業由18位國內專家學者進行全面檢視，並邀請非政府組織（NGO）參與6場次審查會議。

    此外，我國將於今年8月24日至28日，邀請5位國際專家學者來臺參加「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，進一步接受國際檢視；展現台灣在非聯合國會員身分下，仍積極遵循國際規範，主動接受審查的高度承諾。

    未來，我國也持續將依循聯合國反貪腐公約規範及國際審查建議，持續提升國家整體廉政治理效能，並為國際反貪腐合作貢獻台灣力量。

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