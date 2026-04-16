這招也行？「傳教士」當街攔：蓋教堂需要錢 7旬翁險噴60萬

7旬翁被「傳教士」當街攔稱蓋教堂需要錢，險噴60萬。（圖由警方提供）

這招也行？1名7旬老翁在彰化市街頭遇到1位騎腳踏車的男子，對方自稱是傳教士，表示欲興建基督教教堂需要捐款，希望老翁能「奉獻」60萬元現金，信仰基督教的老翁竟信以為真，到郵局提領60萬元現金，行員發覺有異向警方通報，員警懷疑是「假捐款」詐騙，老翁始恍然大悟，驚呼「60萬元積蓄差點飛了」。

彰化警分局指出，該名老翁日前經過彰化市中山路成功公園前時，1名騎乘腳踏車的男子將他攔下攀談，閒聊之中，該男子自稱是傳教士，他們想興建教堂需要資金，希望老翁能奉獻60萬元現金協助蓋教堂，「傳教士」還說，希望老翁待會領錢之後，就直接到成功公園交錢。

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老翁就近到郵局臨櫃要提領60萬元現金，郵局行員懷疑是詐騙，立即向彰化警分局民生路派出所報案，員警魏葉霖、林威宇立即到場，在了解來龍去脈後，員警告訴老翁，這是「假捐款」詐騙，員警耐心說，該名男子自稱是傳教士，卻沒有穿著傳教士的服裝，疑似利用攀談過程中抓住老翁對宗教熱忱之心進行詐騙。

老翁聽了員警說明後，始恍然大悟說「對唷，我怎麼會被騙？」當場取消提款念頭，成功保住辛苦積蓄，並對警方及行員的及時攔阻，再三道謝說「差點60萬元就飛了」。

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