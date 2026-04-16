諷王志安「中共大外宣、雙面諜」 名嘴胡忠信挨告獲判免賠

中國媒體人王志安（圖左）在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議。（資料照）

中國中央電視台前記者、網紅王志安2024年1月總統及立委大選後，在網路節目「賀瓏夜夜秀」上，模仿民進黨提名的重度身障不分區立委候選人陳俊翰，引發爭議，資深政治評論員胡忠信隨後在三立網路節目「94要客訴」上說王志安是「中共的大外宣、雙面諜、小罵大幫忙」，王志安認為名譽受損，控告胡忠信求償100萬元；士林地院審理後認定，胡所言並非全然憑空杜撰、並非全無所本，難以認定明知不實仍惡意評論，應受言論自由保障，判王志安敗訴，胡忠信免賠。

王志安提告主張，自身於2019年6月因社群媒體帳號遭中國官方封禁，不得已遷居日本，目前經營YouTube及X（前Twitter）等社群平台，以自媒體形式繼續從事調查記者工作，持續揭露中共官媒無法報導的新聞真相，他的影片和言論多半在批評中共高層及領導人，但胡忠信卻在2024年1月24日，在三立電視製播的網路直播節目「94要客訴」說，「我當然認為王志安是中共的大外宣，而且是雙面諜…這叫小罵大幫忙嘛，對中國嘛，不是嗎？」。

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王志安認為，胡忠信無端指責他遵從中國官方命令進行大外宣或間諜活動，對他的名譽嚴重指控，致閱聽大眾對他產生不良印象，貶損他的社會評價，訴請胡忠信賠償100萬元，並在自由時報等3家日報頭版刊登他的勝訴啟事。

胡忠信答辯指出，他對王男的質疑言論並非憑空捏造，而是基於對王的公開言論、行為模式及其立場的觀察分析，認為王的言論確實呈現特定傾向，並在特定事件上的論述取向，與中共政治宣傳的話語體系高度一致，「大外宣、雙面諜」的實質意涵，在於指出王對中共「小罵大幫忙」的行為模式，屬意見表達，他的質疑有合理依據，此議題涉及台灣公共輿論環境的健全及國家安全議題，他是對可受公評的公共事務發表合理評論，言詞未逾越合理界限。

士林地院法官認為，「大外宣、雙面諜」等詞的具體內涵應視前後文脈絡和表述方式決定，不可一概而論，而胡忠信發言的背景，是因王志安於2024年1月間，持觀光簽證在台觀察選情而參加網路節目的錄影，被指違反觀光目的，又在節目中批判執政黨將律師陳俊翰（已故）列為全國不分區立法委員候選人，並在造勢場合上台發言拉票的做法，當場模仿身障人士的言語、肢體特徵，引起各界譁然，胡忠信才在節目中針對此一爭議事件，評論王志安的言行。

法官調查，王志安曾任中國央視記者、新京報調查記者，現旅居日本，經營自媒體及社群平台，其訂閱量超過170萬，屬主動進入公眾事務領域參與討論，並在網路上具有一定話語權及影響力的人物，胡對於王的批判或質疑言論，對公益論辯有一定程度的貢獻，應享有相對較大的容錯空間。

法官指出，「大外宣」並非必然狹義指涉王志安是中國官方授意培養的海外自媒體人，或王男是藉由其製播的影片內容為中共當局進行輿論戰、認知戰等具體事實，根據台灣社會實際使用該詞彙的語境，也可泛指王男在特定議題上，與中國官方立場相近或相同，而與中國對外政治宣傳同調；或指稱王男雖在某些議題上曾批評中國政府，但其他議題仍自主配合中共當局的立場或敘事，形同為中共喉舌的宣傳工具。

至於如何界定「大外宣」，法官認為端視各人立場、價值觀或解讀方式而有不同結果，難獲定論；而「雙面諜」一詞，法官考究胡忠信的陳述內容及前後脈絡後，認定胡的用意，並非指控王志安從事諜報活動，而是在批判王志安在面對不同對象或閱聽群眾時，其言論立場前後反覆不一的情況。

法官指出，「中共的大外宣」、「雙面諜」等語雖有流於武斷、過於聳動之嫌，或許未臻公允，且帶有負面評價意涵，可能使王志安主觀上感到不悅，但審酌發表言論的時空環境及表達方式，仍未逸脫王志安模仿陳俊翰的爭議事件的公共議題，胡忠信依他的個人價值判斷，表達其評論意見，並非以貶損王志安的名譽為唯一目的，因此判王志安敗訴。可上訴。

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