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    壯陽偽藥誆保健品海撈8000萬 代言人「小哥哥艾里」逃過被訴

    2026/04/16 12:59 記者蔡清華／高雄報導
    檢警查扣「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等商品1萬7千盒。（記者蔡清華翻攝）

    檢警查扣「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等商品1萬7千盒。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署指揮查緝Fans17網站涉犯兒少性剝削案，發現該網站銷售之保健食品疑似有壯陽偽藥成分，經送驗、蒐證及分析發現以健康食品名義販售，不法獲利逾8000萬元，全案偵查終結起訴4嫌，代言人「小哥哥艾里」稱自己也是被騙的受害人，未被起訴。

    橋頭地方檢察署主任檢察官陳竹君、檢察官施佳宏指揮高雄市刑大等單位，查獲由江姓主嫌自中國進口含有偽藥成分（即威爾鋼主要成分Sildenafil之類緣物，具有與「Sildenafil」相似藥理活性之壯陽藥物原料），交由李姓及王姓等共犯委託不知情之食品廠填裝膠囊後，於王嫌名下公司上網依「保健食品」名義販售。

    專案小組去年7月會同新北市衛生局執行2波共21處搜索，查扣「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等商品1萬7千盒、及偽藥粉末1包等證物，統計市面上販售上開偽藥已達14萬餘盒，經移送橋頭地方檢署偵辦。

    橋頭地檢署偵結起訴江、李、王、許等4嫌，主要代言人網紅小哥哥艾里，出具食品檢驗合格證明文件，辯稱自己也是被欺騙的受害人，逃過被起訴的命運。

    檢警查扣壯陽藥物原料。（記者蔡清華翻攝）

    檢警查扣壯陽藥物原料。（記者蔡清華翻攝）

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