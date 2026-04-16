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    全國青年盃泳賽爆偷拍 2少女如廁驚見隔板伸手機...噁男下場曝

    2026/04/16 12:50 記者許國楨／台中報導
    台中地院判巫男應執行1年5月，緩刑3年。（資料照）

    台中地院判巫男應執行1年5月，緩刑3年。（資料照）

    全國青年盃游泳錦標賽去年在台中北區運動中心舉行，巫姓男子竟趁賽事期間潛入場館女廁內埋伏，還將手機伸進下方隔板偷拍兩名少女，結果被少女發現報警，巫男也當場被活逮送辦，案經審理台中地院考量他賠償獲原諒，依拍攝少年性影像罪判他1年5月，宣告緩刑3年，可上訴。

    案發於2025年6月6日，地點為台中市北區國民運動中心，當時場館內泳池賽事進行中，人員進出頻繁，巫男事先進入女廁並停留於隔間內等待時機，隨後見兩名少女進入如廁時，使用手機伸進下方隔板偷拍，其中一名少女察覺異常後立即反應並報警處理。

    警方獲報趕抵現場時，巫男試圖刪除手機內相關影像準備滅證，但手機仍遭查扣並帶回調查，相關數位資料也同步保全，經查，巫男行為並非臨時起意，而是利用大型賽事期間人潮較多的環境進行埋伏，案件進入審理後，巫坦承犯行，兩名被害人說法一致，並有監視器及手機資料作為佐證，事證明確。

    中院審酌認為，被告明知對象為未成年人，仍於公共場所女廁內進行不當拍攝行為，侵害他人隱私權及人格法益，行為不當，考量事後已與兩名被害人達成調解並完成賠償，並獲得原諒，依兩個「拍攝少年性影像罪」各判處1年2月徒刑，應執行1年5月，宣告緩刑3年，並命接受法治教育課程，全案仍可上訴。

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