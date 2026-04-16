中和毒蟲毒駕闖紅燈自投羅網 警再揪乘客藏海洛因

中和分局警方盤查時，赫然在47歲蔡姓女乘客身上搜出1包一級毒品海洛因。（記者鄭景議翻攝）

54歲林姓男子今日凌晨騎機車行經新北市中和區中正路時，因違規闖紅燈遭巡邏員警攔查。中和分局警方盤查時，赫然在47歲蔡姓女乘客身上搜出1包一級毒品海洛因，隨後對林男實施唾液快篩，竟也呈現K他命陽性反應。警方當場將兩人帶回偵辦，訊後將蔡女依毒品罪嫌移送新北地檢署，林男則遭開罰扣車並進一步函送。

中和分局中和派出所表示，今日凌晨3時許，員警在執行路口巡邏勤務時，發現林男駕駛機車無視交通號誌強行闖紅燈。員警隨即上前示意靠邊停車接受稽查，在盤查過程中，林男與後座乘客蔡女皆神情慌張、言詞閃爍，引起員警高度警覺。

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員警在查驗身分期間，發現蔡女持有的物品中藏有1包可疑白色粉末。經現場初步檢驗，確認該包粉末為一級毒品海洛因且呈陽性反應，警方立即將毒品查扣並逮捕蔡女。蔡女面對證物自知難逃法網，只能配合警方回派出所接受調查。

此外，警方察覺林男精神狀態異常且眼神迷離，疑似有毒後駕車的情形。員警依規定對林男實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現二級毒品K他命陽性反應。警方當場依道路交通管理處罰條例第35條規定，對林男製單舉發並查扣機車。

警方隨後對林男製作毒駕測試觀測紀錄表並採集尿液送驗。全案詢後將蔡女依違反毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦，林男的毒駕案件則待尿液鑑驗報告結果出爐後函送處置。中和分局呼籲，毒品嚴重危害身心健康與路口安全，警方將持續強化深夜攔查力道，守護市民安全。

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