價值千萬海洛因藏廢車 毒梟交保「擴大營業」再被逮

周姓販毒首腦重操舊業，把千萬毒品藏廢車，二度被逮。（民眾提供）

周姓毒梟去年才因分裝大麻煙彈被捕，但他剛交保後不僅毫無悔意，竟還變本加厲，夥同友人「擴大營業」，橫跨北北桃多地建立毒品轉運站，刑事警察局南部打擊犯罪中心歷經數月追查，再度成功破獲該集團，並搜出市價逾千萬的3公斤海洛因，訊後依毒品等罪送辦。

南打指出，周姓男子（35歲）心思極為細膩，為規避查緝，利用北市文山區的國宅以及新北市萬里區的度假套房作為掩護；他吸收孫姓及王姓友人加入，形成一條龍的販毒中心，其中孫嫌負責第一線毒品交易，且為了躲避查勤，竟突發奇想將總重逾3公斤的海洛因及118萬不法贓款，塞進一台廢棄車輛中，企圖瞞天過海。

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儘管周嫌不斷轉移製毒據點，但專案小組早已鎖定其行蹤。去年12月，警方眼見時機成熟，同步於多處發動搜索，當場查獲毛重達3198.4公克的海洛因、依托咪酯粉末及大量大麻油，並將分裝工具一併查扣。

周嫌等人到案後仍企圖撇清關係，但因相關事證明確，全案已依《毒品危害防制條例》移送法辦，孫嫌更已於今年1月被起訴，其餘涉案人則由北檢及雄檢持續偵辦中。

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