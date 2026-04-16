為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    價值千萬海洛因藏廢車 毒梟交保「擴大營業」再被逮

    2026/04/16 12:31 記者黃佳琳／高雄報導
    周姓販毒首腦重操舊業，把千萬毒品藏廢車，二度被逮。（民眾提供）

    周姓販毒首腦重操舊業，把千萬毒品藏廢車，二度被逮。（民眾提供）

    周姓毒梟去年才因分裝大麻煙彈被捕，但他剛交保後不僅毫無悔意，竟還變本加厲，夥同友人「擴大營業」，橫跨北北桃多地建立毒品轉運站，刑事警察局南部打擊犯罪中心歷經數月追查，再度成功破獲該集團，並搜出市價逾千萬的3公斤海洛因，訊後依毒品等罪送辦。

    南打指出，周姓男子（35歲）心思極為細膩，為規避查緝，利用北市文山區的國宅以及新北市萬里區的度假套房作為掩護；他吸收孫姓及王姓友人加入，形成一條龍的販毒中心，其中孫嫌負責第一線毒品交易，且為了躲避查勤，竟突發奇想將總重逾3公斤的海洛因及118萬不法贓款，塞進一台廢棄車輛中，企圖瞞天過海。

    儘管周嫌不斷轉移製毒據點，但專案小組早已鎖定其行蹤。去年12月，警方眼見時機成熟，同步於多處發動搜索，當場查獲毛重達3198.4公克的海洛因、依托咪酯粉末及大量大麻油，並將分裝工具一併查扣。

    周嫌等人到案後仍企圖撇清關係，但因相關事證明確，全案已依《毒品危害防制條例》移送法辦，孫嫌更已於今年1月被起訴，其餘涉案人則由北檢及雄檢持續偵辦中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播