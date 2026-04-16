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    首頁 > 社會

    吸毒男縱火燒車還持刀搶超商 被檢方起訴並求處重刑

    2026/04/16 12:28 記者李立法／屏東報導
    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫。（民眾提供，資料照）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫。（民眾提供，資料照）

    39歲蔡姓男子今年大年初一吸食安非他命後，隔天發現手機功能被家人從遠端鎖定，無法上網玩遊戲，為宣洩不滿情緒，竟在大年初二晚上跑到林邊車站高架橋下丟擲松香油燃燒彈，燒毀多輛汽車，並持刀搶劫超商，引起民眾恐慌，屏檢偵辦後，今天依強盜、毒品及放火等罪起訴蔡男，檢察官認為蔡男犯罪手段偏激且罔顧法紀，對社會治安造成高度恐慌，合計向法院求處12年10個月重刑，以資懲戒。

    今年2月18晚上9時許，林邊火車站前還有許多民眾往來，蔡男竟帶著7瓶自製的松香油彈，朝高架橋下停放的汽車丟擲，頓時火光四射，嚇壞不少路過民眾，消防隊據報後，隨即到場滅火，所幸火勢已經熄滅，現場共造成4部轎車及小貨車受損，幸無人員傷亡；蔡男縱火後，接著跑到附近的超商砸店，並持西瓜刀搶劫得手6000元，接著又砸毀停在路邊的2部汽車，警方據報後，立即出動快打部隊，迅速到場將蔡男制伏送辦。

    屏檢偵辦後，今天依強盜、毒品及放火等罪起訴蔡男，檢察官認為蔡男僅因個人手機問題的小事，竟選擇大眾通行的火車站與超商為目標進行隨機破壞，手段偏激、目無法紀，向法院合計求處12年10個月徒刑，以示懲戒。

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    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供，資料照）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供，資料照）

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