剴剴案社工一審宣判過失致死成立！社工團體：極其沉重的時刻

男童凱剴遭保母虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔（右）涉過失致死，一審今日宣判2年徒刑。（資料照）

剴剴案社工陳尚潔今日一審宣判，法院認定陳尚潔過失致死成立，判刑2年有期徒刑。對此社工團體坦言，這次判決對於社工來說是「極其沉重的時刻」，法院在此案採取社工具備「保證人地位」的立論，恐讓第一線工作者陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。

全國社工師公會聯合會理事長吳玉琴表示，這次判決對於社工界來說相當沉重，也沒辦法接受這樣的結果，社工在第一線的通常是服務資源評估、連結的協助者角色，固然有其責任積極進行個案資源連結與預防不幸事件發生，但如今法院認定社工具有保證人地位，對於第一線工作人員來說是相當大的壓力。

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吳玉琴擔憂，未來社工夥伴在第一線服務時，可能因為這次判例帶來的壓力，轉而採取防禦性作為，在採取任何協助行動前，優先考量自己的安全，恐影響社工與案主之間的信任，全聯會也擔憂未來因此出現社工出走潮。

「社工不是神，無法洞察未來」，吳玉琴強調，這次案件的社工做了很多訪視，但過程中究竟是被保母蒙蔽，還是有其他情況導致憾事，不能用事後諸葛的方式判斷，社工的能力在於結合不同的系統完成個案照顧，相信服務系統的夥伴是必須的，但未來社工界可能要重新思考，是否應該放更多的警惕與懷疑、不該那麼毫無疑問地相信夥伴。

台灣社會工作專業人員協會則表示，今日剴剴案的社工一審宣判過失致死罪成立，對於社工專業群體來說，是極其沉重的時刻，雖對司法審理結果予以尊重，但這次案件不該被視為對單一社會工作者責任的追究，更是對整體社會安全網與專業制度的總體檢。

協會認為，這次判決是台灣首次面臨社工在法律上「保證人地位」與相應責任的深度討論，而法院這次仍採用社工具備「保證人地位」的立論，但社會工作服務係屬組織體制下的集體實踐，而非去脈絡化的個體行為。

此外，協會強調，專業義務必須建立在明確、合理且可操作的期待上；當制度賦予社會工作者守護生命的高度責任時，必須對等提供足夠的資源、權限與系統支持，其專業責任應在其能力與可控範圍內被明確界定，而不應被無限擴張。

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