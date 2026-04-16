高雄男設「鴻門宴」 強盜2萬顆泰達幣被判8年

郭姓男子設「鴻門宴」，噴辣椒水強盜2萬顆泰達幣，被判8年徒刑。示意圖。（資料照）

郭姓男子佯稱購買2萬顆泰達幣（USDT），竟設下「鴻門宴」，夥同友人在租屋處埋伏，待被害人現身後，持球棒、辣椒水及水果刀集體施暴，強逼交出電子錢包密碼洗劫2萬顆泰達幣，被法官依加重強盜罪重判主嫌郭男徒刑8年。

判決指出，2023年6月間，郭男聯繫被害人佯稱要交易2萬顆泰達幣（市值約60萬元台幣），並找來同夥林男等3名友人壯大聲勢，一行人事先在群組討論「自備球棒」、「開山刀」等戰術，並討論好得手後要分多少錢，待人馬都備齊後，將被害人約到租屋處進行交易。

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被害人依約到場後，郭男隨即持球棒瘋狂毆打，同夥則持辣椒水朝被害人臉部噴灑，更從廚房取出水果刀威嚇。被害人在孤立無援、雙眼灼燒的極度恐懼下被迫屈服，交出手機與電子錢包密碼，郭男當場將2萬顆泰達幣轉出至不詳帳戶，隨後將贓物變現朋分。

被害人獲釋後報警求援，高雄地方法院審理時，郭男否認犯行，還說曾給被害人1萬2千元「紅包」補償；林男等同夥則辯稱被害人身形壯碩，離開時還喝著飲料「神情自若」，根本沒有被打或被搶。

但法官綜合相關事證後，不採信郭男等人說詞，依「結夥三人以上攜帶兇器強盜罪」等罪判郭男8年徒刑、林男7年2月、孫男7年6月；至於僅在場助勢的梁男因與被害人達成和解並賠償20萬元，判2年、緩刑5年，須接受法治教育2場次，可上訴。

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