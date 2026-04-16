為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中男貪千元出賣門號...下場超慘 害婦被詐4330萬得全賠

    2026/04/16 10:52 記者許國楨／台中報導

    為了賺取區區1000元報酬，台中市一名林姓男子輕率將自己申辦的手機門號交給詐騙集團，導致一名范姓女子遭假檢警話術騙走高達4330萬元，林男不僅因此吃上刑責，還背上天價賠償責任，代價慘痛，台中地院民事庭以他是共同侵權人，判林應給付范4330萬元，可上訴。

    檢警調查，林男於2024年2月間，將向電信業者申辦的門號交付給身分不詳人士，換取1000元酬勞，該門號隨後被詐騙集團利用，冒充台北市刑警，透過電話及LINE聯繫范女，以「帳戶涉洗錢、需配合調查」為由，要求她依指示匯款，范女信以為真，從5月初至6月底，陸續匯出鉅款，最終損失高達4330萬元才驚覺受騙。

    林男同年12月又在臉書刊登販售釣竿的假廣告，誘使買家匯款6860元後隨即提領並封鎖對方，台中地院刑事庭審理認為，林男為蠅頭小利提供門號，助長詐騙行為，並另涉網路詐欺，雖犯後坦承，且已與釣竿被害人達成和解並完成賠償，但對於范女鉅額損失迄今未予賠償，依幫助詐欺取財罪及網路詐欺罪，分別判處6月及7月徒刑。

    民事部分，范女提起刑事附帶民事求償，主張林男提供門號，直接促成詐騙得逞，要求全額賠償損失，法院審酌，林男明知將門號交付他人可能遭用於詐欺，仍貿然為之，與詐騙集團形成分工合作關係，屬共同侵權行為人；且林男經合法通知未到庭，也未提出任何書面答辯視同自認，判決林男應賠償范女4330萬元，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播