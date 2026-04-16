台中男貪千元出賣門號...下場超慘 害婦被詐4330萬得全賠

為了賺取區區1000元報酬，台中市一名林姓男子輕率將自己申辦的手機門號交給詐騙集團，導致一名范姓女子遭假檢警話術騙走高達4330萬元，林男不僅因此吃上刑責，還背上天價賠償責任，代價慘痛，台中地院民事庭以他是共同侵權人，判林應給付范4330萬元，可上訴。

檢警調查，林男於2024年2月間，將向電信業者申辦的門號交付給身分不詳人士，換取1000元酬勞，該門號隨後被詐騙集團利用，冒充台北市刑警，透過電話及LINE聯繫范女，以「帳戶涉洗錢、需配合調查」為由，要求她依指示匯款，范女信以為真，從5月初至6月底，陸續匯出鉅款，最終損失高達4330萬元才驚覺受騙。

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林男同年12月又在臉書刊登販售釣竿的假廣告，誘使買家匯款6860元後隨即提領並封鎖對方，台中地院刑事庭審理認為，林男為蠅頭小利提供門號，助長詐騙行為，並另涉網路詐欺，雖犯後坦承，且已與釣竿被害人達成和解並完成賠償，但對於范女鉅額損失迄今未予賠償，依幫助詐欺取財罪及網路詐欺罪，分別判處6月及7月徒刑。

民事部分，范女提起刑事附帶民事求償，主張林男提供門號，直接促成詐騙得逞，要求全額賠償損失，法院審酌，林男明知將門號交付他人可能遭用於詐欺，仍貿然為之，與詐騙集團形成分工合作關係，屬共同侵權行為人；且林男經合法通知未到庭，也未提出任何書面答辯視同自認，判決林男應賠償范女4330萬元，全案仍可上訴。

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