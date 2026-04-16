7旬翁疑為公車搶位推人 女驗傷要告

72歲吳姓老翁強行推擠。（翻攝THREADS網友:221325vui）

40歲林姓女子昨日傍晚搭乘往台北市政府方向的棕7公車，行經新北市新店區安祥路時，疑似因為爭奪座位問題，遭到72歲吳姓老翁強行推擠受傷。公車司機見狀立即關閉車門防止動手的吳翁下車逃逸，並報警處理。林女今日下午將前往派出所提出傷害告訴，新店分局警方也已通知吳男到案說明。

林姓女子指出，昨日18時33分許，她上車投幣後順勢要坐下司機後方的個人座位，沒想到當時尚未刷卡的吳姓老翁突然從後方衝出，在林女即將坐下之際，猛力將她推開，隨後吳翁竟直接用隨身的包包與雨傘佔住位置。林女被這突如其來的暴力舉動推撞受傷，當場與對方發生激烈口角。

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事發當時，棕7公車司機反應機敏，為了維護車內秩序與林女的人身安全，第一時間決定將公車停靠在路邊並鎖上車門，堅決不讓動手傷人的吳翁離開現場。司機隨後立即通報110請求支援，並安撫林女情緒，直到警方趕抵現場交接。林女事後對司機勇於保護乘客的行為表達由衷感謝，直言司機的當機立斷是守護公車安全的好典範。

新店分局雙城派出所員警獲報趕抵安祥路125號前，將情緒激動的雙方隔開。由於林女表示在推擠過程中肢體受創，當下決定先行前往醫院驗傷。警方現場抄錄相關身分資料後，先行讓吳翁離去。

林女事後表示將在今日下午帶著醫院開立的驗傷單前往派出所提告。警方則表示將受理報案，並正調閱車內監視器畫面還原事發經過，訊後將依傷害罪嫌偵辦。

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