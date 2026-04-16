為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3小時偷4櫃位 竊賊失風大鬧夢時代

    2026/04/16 10:30 記者黃佳琳／高雄報導
    林姓男子在夢時代偷東西被發現，竟大鬧百貨公司還打傷保全。（資料照）

    林姓男子在夢時代偷東西被發現，竟大鬧百貨公司還打傷保全。（資料照）

    林姓男子疑似缺錢花用，在短短3小時內，接連橫掃夢時代百貨內4個櫃位，從高價香水、筆電偷到衣物，甚至在逃逸過程中對店員與保全動粗，高雄地檢署偵結，認定林男毫無悔意，依竊盜、毀損等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

    檢方指出，今年2月23日中午12點多，林姓男子（35歲）進入夢時代「UNICKY」商店，徒手竊取價值逾萬元的香水、沐浴露及香氛蠟燭，並將贓物藏放於停車場的機車置物箱內 。食髓知味的他，隨後於下午3點26分轉往「宏碁電腦」展售區，大膽行竊1台價值14萬元的電競筆電。

    林男在偷取筆電時被店員發現制止，他竟將筆電當作武器朝店員丟擲，導致該台筆電重摔損毀。隨後他又潛入「無印良品」，不僅直接穿上偷來的一副衣鞋，更惡意將香水與卸妝油灑在店內85件商品上，造成店家商品毀損。

    林男接著又跑去「摩曼頓」櫃位，偷走背包欲離去時，遭接獲通報趕來的保全攔阻，林男竟持背包毆打保全臉部，導致保全左眼下方受傷（傷害罪部分未提告），最終由多名保全合力將他壓制送辦。

    雄檢偵查時，林男否認犯行，辯稱自己沒有偷東西也沒有打保全，但因相關事證明確，檢方依竊盜及毀損罪將他起訴，並考量他犯後態度不佳，請求法院依法分論併罰，並從重量刑，以儆效尤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播