3小時偷4櫃位 竊賊失風大鬧夢時代

林姓男子在夢時代偷東西被發現，竟大鬧百貨公司還打傷保全。（資料照）

林姓男子疑似缺錢花用，在短短3小時內，接連橫掃夢時代百貨內4個櫃位，從高價香水、筆電偷到衣物，甚至在逃逸過程中對店員與保全動粗，高雄地檢署偵結，認定林男毫無悔意，依竊盜、毀損等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，今年2月23日中午12點多，林姓男子（35歲）進入夢時代「UNICKY」商店，徒手竊取價值逾萬元的香水、沐浴露及香氛蠟燭，並將贓物藏放於停車場的機車置物箱內 。食髓知味的他，隨後於下午3點26分轉往「宏碁電腦」展售區，大膽行竊1台價值14萬元的電競筆電。

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林男在偷取筆電時被店員發現制止，他竟將筆電當作武器朝店員丟擲，導致該台筆電重摔損毀。隨後他又潛入「無印良品」，不僅直接穿上偷來的一副衣鞋，更惡意將香水與卸妝油灑在店內85件商品上，造成店家商品毀損。

林男接著又跑去「摩曼頓」櫃位，偷走背包欲離去時，遭接獲通報趕來的保全攔阻，林男竟持背包毆打保全臉部，導致保全左眼下方受傷（傷害罪部分未提告），最終由多名保全合力將他壓制送辦。

雄檢偵查時，林男否認犯行，辯稱自己沒有偷東西也沒有打保全，但因相關事證明確，檢方依竊盜及毀損罪將他起訴，並考量他犯後態度不佳，請求法院依法分論併罰，並從重量刑，以儆效尤。

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