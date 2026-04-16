轉手飆到500萬！台中釋出當舖牌「中籤像中樂透」 搶手內幕曝光

台中一張當舖牌照目前轉手行情已落在450萬至500萬元之間。（示意圖，記者許國楨攝）

台中市將再釋出1家當舖籌設名額，由於當舖牌照採總量管制、發放門檻嚴格，在市場上呈現「物以稀為貴」現象，且在名額稀缺與需求穩定推升下，一張牌照轉手行情已落在450萬至500萬元之間，熱門地段甚至更高，不少業者直呼「中籤就像中樂透」，掀起新一波搶照熱潮。

業界分析，當舖之所以長年搶手，關鍵就在於其「特許行業」身分，由於政府採總量管制，市場供給有限，使牌照本身就具備稀缺價值，加上進入門檻相對明確，只要符合資格並通過審查即可參與抽籤，吸引不少人投入，更重要的是其獲利模式。

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業者「阿全」指出，當舖與銀行、保險同屬合法放款體系，但運作更具彈性，主要以黃金、珠寶、名錶或汽機車等作為質押品，借貸流程快速、現金流穩定，若借款人逾期未贖回，業者除了可收取利息，還能將典當品轉售，形成「利息＋流當變現」雙重收益，利潤空間相對可觀，不少人將當舖牌照視為「另類投資標的」。

另業者「長榮哥」透露，市場上甚至出現透過親友名義「多帳號」申請比賽權的情況，只為提高中籤機率，顯示競爭激烈程度，但高報酬背後同樣伴隨風險，當舖經營仰賴專業鑑價能力，若誤收假貨或高風險標的恐造成損失，加上近年詐騙與仿冒品手法精進，辨識難度大幅提升，若操作不當涉及高利貸也可能觸法，經營壓力不小，只是在高利潤與高風險並存下，當舖牌照仍因稀缺性炙手可熱，更像一場押注未來收益的賭注。

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