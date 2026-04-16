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    涉詐貸11億、愛馬仕包藏滿屋 鋼鐵大廠老董二審從輕改判

    2026/04/16 10:27 記者鮑建信／高雄報導
    台南鋼鐵大廠董座王俊雄夫婦涉嫌詐貸案，家裡被搜出大批愛馬仕名牌包等精品，上午被高雄高分院判罪。（資料照）

    台南鋼鐵大廠董座王俊雄夫婦涉嫌詐貸案，家裡被搜出大批愛馬仕名牌包等精品，上午被高雄高分院判罪。（資料照）

    台南鋼鐵伸線大廠仙宗公司涉嫌詐貸11億元案，住處被搜出至少200件愛馬仕名牌包等精品，董事長王俊雄與妻子張婦，被地院依違反銀行法等罪，分處徒刑12年4月和6年10月，高等法院高雄分院上午宣判，分別從輕改判12年和6年半。

    橋頭地檢署指出，被告王俊雄為仙宗興業股份有限公司董事長兼總經理，其妻張婦則為務主管（財務部副總）。王俊雄等人自2020年9月起，因公司資金調度困難，涉嫌佯稱以高價向上游廠商購買盤元，或佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，向上游廠商詐得盤元變賣，另又佯稱以低於市價格欲販售線材給下游廠商詐得貨款。

    此外，王等又涉嫌與業者虛偽簽訂高達1億3500萬元盤元交易合約後，分向多家銀行聲請信用貸款，再以折讓及檢具不實商業發票，詐得貸款達11億9千多萬元。

    橋頭地院依違反銀行法、詐欺、使業務登載不實等罪，判處王和妻子張婦分別有期徒刑12年4月和6年10月，2人不服上訴，高雄高分院上午分別從輕改判12年和6年6月，尚未定讞。

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