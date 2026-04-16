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    首頁 > 社會

    飼主騎腳踏車後座載貓未防護 警憂跌落釀追撞當街攔停

    2026/04/16 10:26 記者許麗娟／高雄報導
    女飼主騎腳踏車載貓出門曬太陽兜風，但未妥善防護恐被開罰。（民眾提供）

    女飼主騎腳踏車載貓出門曬太陽兜風，但未妥善防護恐被開罰。（民眾提供）

    高雄市有員警昨（15）日下午1點多巡勤經中山一路近中正路時，發現1名腳踏車騎士後座載著1隻未繫繩或防護的貓咪，因擔心貓咪跌落造成追撞風險，上前攔停並要求飼主陳女（43歲）禁止繼續騎乘。

    新興分局中山路所指出，員警昨日下午執行巡邏勤務時，在轄區道路發現民眾騎乘腳踏車載運貓咪，該貓咪直接坐在後座架上且未採取任何繫繩或提籠防護。因道路車流量大且聲響嘈雜，員警擔心隨時有跌落車外及造成後方車輛追撞之風險，隨即主動上前攔停關心。

    由於飼主陳女（43歲）腳踏車未固定寵物恐引發危險，違反道路交通管理處罰條例76條，自行車附載物品不依穩妥。考量現場未造成事故且飼主態度配合，員警勸導陳女，並要求立即停車，步行離開。

    警方呼籲，自行車穩定性較低，若載運寵物未妥善固定，一旦寵物受驚竄出或跳落，極易導致騎士重心不穩摔倒，甚至引發後方車輛反應不及之意外，騎車載運貓犬時，務必使用專屬運輸籠或外出包並確實繫牢，切勿讓寵物直接站立或蹲坐於車架上。

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