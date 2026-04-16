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    柯文哲愛將出事！前北市勞動局長陳信瑜涉詐助理費500萬被檢調約談

    2026/04/16 10:09 記者黃佳琳／高雄報導
    曾任北市勞動局長的陳信瑜，涉詐領助理費逾500萬元被檢調約談。（翻攝陳信瑜臉書）

    曾任北市勞動局長的陳信瑜，涉詐領助理費逾500萬元被檢調約談。（翻攝陳信瑜臉書）

    曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜，被檢調查出擔任高雄市議員期間，涉及詐領助理費逾500萬元，檢調昨（15日）約談陳信瑜和她的夫婿到案，檢察官複訊後諭令各40萬元和10萬元交保。

    曾任4屆總共14年的高雄市議員（前鎮區、小港區）的陳信瑜，2018年連任挑戰5連霸失利，2020年起受柯文哲延攬，擔任台北市政府勞動局局長，2022年涉特別費不實遭到搜索約談，同年8月底請辭獲准，並於9月5日辭職生效；北檢於2023年3月依「洩密罪」與《貪污治罪條例》將她起訴，目前全案仍在北院審理中。

    陳信瑜沉潛多時後近日重返高雄，投入前鎮、小港區市議員選戰，並於11日成立競選辦公室，但調查局北機組報請高雄地檢署指揮，針對陳信瑜擔任高雄市議員期間詐領助理費案展開調查。

    檢調傳喚多位助理及人頭到案後，發現陳信瑜至少詐領逾500萬元，由於相關事證已鞏固，檢調昨並未大動作展開搜索行動，僅傳喚陳信瑜及其夫婿到案說明，檢方複訊後，今天凌晨2點諭令兩人各40萬元和10萬元交保，全案由檢調深入釐清中。

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