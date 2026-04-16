路邊停車起步未讓直行車 新北裁決處統計連年逾200件

裁決處統計，新北市汽機車從路邊駛入車道，未禮讓直行車輛而導致事故並申請車禍鑑定的案件，2023年有308件、2024年232件、去年276件。（新北市裁決處提供）

路邊停車準備起步，多看一眼是否有來車更安全。新北市交通事件裁決處表示，日前一名陳姓駕駛未確實查看後方是否有來車，即從路邊要駛入車道迴轉，後方機車閃避不及撞上，騎士受傷，法院判決陳姓駕駛自路邊駛入道路本應小心謹慎注意來往車輛並讓車道中行駛車輛優先通行，因過失傷害處拘役40日；新北市類似案件去年共有276件，提醒駕駛路邊停車起步前應注意是否有來車。

裁決處統計，新北市汽機車從路邊駛入車道，未禮讓直行車輛而導致事故並申請車禍鑑定的案件，2023年有308件、2024年232件、去年276件，顯示此類情況仍相當常見，駕駛人不可不慎。

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裁決處表示，當事陳姓駕駛雖主張當時是被其他車擋住視線，且後方機車速度過快才導致事故發生，不過法院審酌，自路邊駛入道路本應小心謹慎注意來往車輛並讓車道中行駛車輛優先通行，此次判處陳姓駕駛過失傷害拘役40日；呼籲駕駛人，從路邊起步時務必看清楚周遭環境，打方向燈提醒其他用路人，確認沒有行人、車輛或其他障礙物後再進入車道，並落實禮讓，才能確保行車安全，避免事故發生。

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