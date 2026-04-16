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    台中人口飆破286萬！6/9再釋1張當舖牌照 歷年「搶破頭」場景將上演

    2026/04/16 09:57 記者許國楨／台中報導
    台中市人口飆破286萬人，市警局宣布將再釋出1家當舖籌設名額。（記者許國楨攝）

    台中市人口飆破286萬人，市警局宣布將再釋出1家當舖籌設名額。（記者許國楨攝）

    台中市人口持續攀升，再度帶動特許行業名額釋出！根據統計，截至去年底台中市人口已達286萬8465人，市警局依當舖業法規定，公告將新增籌設1家當舖業，自4月20日起至5月12日開放申請，預計於6月9日下午3時，在潭子區警察局大樓公開抽籤，採公平、公開方式決定最終名額，消息一出再度引發關注。

    據了解，早期規範每3萬人口設置1家當鋪，但隨著時代變遷，為提供民眾更多元資金需求管道，當舖法變更為每2萬人設置1家，台中市近幾年第1次釋出牌照申請在2018年間，因應人口增加，一口氣開放10張當鋪牌，當時吸引399人送件，經審核符合資格共380人，競爭相當激烈。

    前年台中市人口突破285萬大關，市警局再開放3張當鋪牌照，共115人符合申請資格中籤率還不到3%，難度及搶手程度可想而知，而此次僅釋出1個名額，勢必再掀一波搶申請熱潮。

    市刑大表示，目前台中市已有294間當鋪，有意參與申請抽籤申請人，需設籍台中市滿1年以上，並提供籌設申請書、身分證影本、戶籍謄本、相關切結書、營業場所、庫房所有權狀及經公證租賃契約影本和所在地安全設備圖說，另為確保營業場所公安，也需向相關主管機關申請營業處所建物登載使用類組、使用區分、商業名稱等證明文件，相關資訊已在市警局與刑警大隊網站及布告欄公告。

    前年在市警局進行當舖牌照抽籤的情形。（警方提供）

    前年在市警局進行當舖牌照抽籤的情形。（警方提供）

    當時中籤率還不到3%，難度及搶手程度可想而知。（警方提供）

    當時中籤率還不到3%，難度及搶手程度可想而知。（警方提供）

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