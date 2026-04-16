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    首頁 > 社會

    酒駕傷亡增5成！豐原警全天候攔查 網議：最近怎麼了？

    2026/04/16 08:57 記者張軒哲／台中報導
    豐原分局白天加強路檢。（警方提供）

    豐原分局白天加強路檢。（警方提供）

    台中市豐原分局統計轄區酒駕交通事故件數發現，今年1至3月酒駕交通事故受傷人數較去年同期增加13人，增加比例超過50%。為有效降低酒駕事故發生率，警方分析數據後，針對轄內高發重要幹道、易飲酒場所周邊及交通熱點，每日於高發時段編排多處路檢點，14日路檢有取締2起酒駕案件。

    豐原分局今日指出，路檢勤務執行多日下來，民眾在地方社團議論，「豐原分局最近怎麼了嗎？連白天都常常看到取締酒駕路檢？」前（14）日亦同步規劃執行「環、警、監」聯合稽查勤務，結合環保局及監理單位，針對轄內重點路段及易聚集改裝車輛地點，加強攔查與檢測，對攔查車輛進行噪音及排氣檢驗，本次共攔檢9輛，2輛噪音不合格，對於檢驗不合格之車輛，環保局依「噪音管制法」裁處7200元罰鍰，另2輛排氣檢驗不合格，依「空氣污染防制法」予以裁處3000元罰鍰；監理站則針對改裝排氣管、設備損壞不予修復，依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處900元以上1800元以下罰鍰，取締5件，另改裝頭燈依同條例第18條規定處2400元以上9600元以下罰鍰，取締10件，本次監理站共計取締15件違規車輛。

    豐原分局分局長謝建國呼籲，警方對於酒駕案件，均依相關法令嚴予告發，絕不寬貸，請民眾聚餐飲酒後應選擇以代駕、計程車或大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖酒後上路。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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