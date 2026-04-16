申辦門號供犯罪集團使用 女子觸犯非法利用個資罪判刑

董姓女子申辦手機門號供犯罪集團作為網路註冊、認證帳號用途，被依幫助非法利用個資罪判刑3月。（資料照）

董姓女子申請2支手機門號後提供給犯罪集團作為網路註冊、認證帳號用途，以此申請進口有侵權嫌疑的貨物，並在電商網站販售違法商品，導致2名個資被盜用的民眾受害，經報警處理後，循線查獲提供犯罪集團門號的董女，屏東地院依幫助非法利用個人資料罪，併處董女3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

董女2年前向電信公司申辦2支手機門號後，提供給暱稱「小伍」的犯罪集團成員，該集團取得門號後，再盜取游姓民眾個人資料，然後冒用游男名義向財政部關務署基隆關申報進口有侵權嫌疑貨物，以董女提供的門號作為認證門號，申報進口違法商品，損害游男權益，及關務署基隆關報關資料正確性。

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該集團接著又盜用廖姓民眾個人資料，冒用廖男名義向知名電商網站申辦帳號，並以董女提供的門號作為認證門號，在該網站刊登販售違法商品，損害於廖男權益及電商公司對用戶資料管理的正確性。

2名受害民眾發現個資遭盜用，遂報警處理，警方循線查獲提供犯罪集團手機門號的董女送辦；屏東地院認為董女正值青壯年，具謀生能力，竟不思以正當方式獲取所需，僅為貪圖輕鬆獲利，即申辦行動電話門號供不法份子使用，增添警方查緝難度，考量潘女犯後坦承犯行及危害程度，依依幫助非法利用個人資料罪，併處董女3個月徒刑，得易科罰金。

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