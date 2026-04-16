為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    申辦門號供犯罪集團使用 女子觸犯非法利用個資罪判刑

    2026/04/16 08:47 記者李立法／屏東報導
    董姓女子申辦手機門號供犯罪集團作為網路註冊、認證帳號用途，被依幫助非法利用個資罪判刑3月。（資料照）

    董姓女子申辦手機門號供犯罪集團作為網路註冊、認證帳號用途，被依幫助非法利用個資罪判刑3月。（資料照）

    董姓女子申請2支手機門號後提供給犯罪集團作為網路註冊、認證帳號用途，以此申請進口有侵權嫌疑的貨物，並在電商網站販售違法商品，導致2名個資被盜用的民眾受害，經報警處理後，循線查獲提供犯罪集團門號的董女，屏東地院依幫助非法利用個人資料罪，併處董女3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

    董女2年前向電信公司申辦2支手機門號後，提供給暱稱「小伍」的犯罪集團成員，該集團取得門號後，再盜取游姓民眾個人資料，然後冒用游男名義向財政部關務署基隆關申報進口有侵權嫌疑貨物，以董女提供的門號作為認證門號，申報進口違法商品，損害游男權益，及關務署基隆關報關資料正確性。

    該集團接著又盜用廖姓民眾個人資料，冒用廖男名義向知名電商網站申辦帳號，並以董女提供的門號作為認證門號，在該網站刊登販售違法商品，損害於廖男權益及電商公司對用戶資料管理的正確性。

    2名受害民眾發現個資遭盜用，遂報警處理，警方循線查獲提供犯罪集團手機門號的董女送辦；屏東地院認為董女正值青壯年，具謀生能力，竟不思以正當方式獲取所需，僅為貪圖輕鬆獲利，即申辦行動電話門號供不法份子使用，增添警方查緝難度，考量潘女犯後坦承犯行及危害程度，依依幫助非法利用個人資料罪，併處董女3個月徒刑，得易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播