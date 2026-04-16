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    首頁 > 社會

    迎媽祖擺爆竹靠近加油站 消防開勸導單、不排除開罰

    2026/04/16 08:47 記者湯世名／彰化報導
    店家擺爆竹迎媽祖，被消防開勸導單後收回。（圖由消防局提供）

    店家擺爆竹迎媽祖，被消防開勸導單後收回。（圖由消防局提供）

    白沙屯媽祖進香提倡環保與寧靜，今年在彰化縣境鮮少有信眾燃放鞭炮煙火，不過消防局14日晚間接獲員林市有民眾在路面擺放一整排爆竹準備迎接媽祖，消防員現場勘查發現鄰近加油站，有發生危險之虞，經勸阻後收回，開出勸導單，不過仍有民眾提出影片檢舉，消防局已進一步查證，後續將依調查結果依法辦理，若確有違法將依法開罰3至15萬元罰鍰。

    彰化縣消防局指出，今年白沙屯媽祖南下進香，他們共執行救護案件14件，多數為身體不適頭暈案件，其次為機車擦撞車禍案件，皆送醫後已康復出院。

    另外，消防局接獲1件檢舉違規施放煙火案，為14日晚間6點多在員林市中山路2段，現場為店家門口擺放一排爆竹準備施放，消防人員獲報到場處理，給予爆竹煙火宣導及開立勸導單，成功勸導民眾收拾煙火未燃放，不過檢舉的民眾表示有拍攝影片，因此當下先開勸導單，並責由轄區第二大隊查處，後續將依調查結果依法辦理。若有涉及違反「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，即處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    消防局呼籲信眾以「掌聲代替鞭炮」，減少燃放煙火鞭炮，本持媽祖慈悲心，減少爆竹以環保、寧靜的方式伴隨媽祖進香。

    白沙屯媽祖進香途中，彰化消防局派員宣導勿燃放爆竹煙火。（圖由消防局提供）

    白沙屯媽祖進香途中，彰化消防局派員宣導勿燃放爆竹煙火。（圖由消防局提供）

    白沙屯媽祖進香途中，彰化消防員向信眾宣導勿燃放爆竹煙火。（圖由消防局提供）

    白沙屯媽祖進香途中，彰化消防員向信眾宣導勿燃放爆竹煙火。（圖由消防局提供）

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