也算車聚？雲林麥寮3同款車路口相撞！笑問「機率有多少」？

麥寮鄉日前發生一起3車碰撞事故，離奇的是3車都同車款，讓民眾大問「機率有多少？好荒唐」（圖由民眾提供）

雲林縣麥寮鄉日前發生一起3車碰撞事故，離奇的是3輛車款全都是Toyota的同一車款，所幸無人受傷，3車駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待釐清。不過同款車撞擊事故的影片被發布在網路也引起熱烈討論，民眾看了笑問「3輛同款車相撞，機率會有多少」？

事發在麥寮鄉光復南路140號前路口，畫面可見2台同車款先相撞後，同車款的黑色車輛再撞擊。眼尖民眾發現，3輛汽車的車型一模一樣，可以一起相撞的機率到底會有多低？更有民眾直呼荒唐。

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警方獲報後前往現場，經調查3台車主分別為43歲陳女、63歲周男、39歲徐女，皆無人受傷。經了解陳女駕車於該路口西往東行駛，行駛該路口闖紅燈，撞上北往南的周男及南往北的徐女，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

警方呼籲，民眾行車應安全遵守交通規則，依標誌、標線號誌指示行駛，保持安全車距、切勿疲勞駕駛，並注意往來人車，避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之安全。

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