誇張！男與鄰居吵架竟暴走搶警槍 供稱想「開他」

蔡男跟鄰居吵架叫警察，卻突然暴走，試圖奪取警槍，打算當場射擊鄰居。示意圖。（資料照）

彰化蔡姓男子與鄰居長期不睦，日前雙方爆發激烈爭吵，蔡男報警處理。不料警方到場調解時，蔡男竟突然暴走，試圖奪取警槍打算當場射擊鄰居，所幸員警即時制止，才未釀成悲劇。彰化地院審理，依妨害公務罪判處蔡男有期徒刑6個月，得易科罰金。

判決書指出，今年2月9日下午3時許，蔡男報案指稱自小客車遭鄰居毀損，彰化縣警局鹿港分局柳姓員警獲報到場處理。未料警方正進行蒐證時，蔡男突然逼近，徒手試圖奪取員警腰間配槍，所幸員警當場警覺，立即制止並將其壓制，才避免槍枝遭奪，現場一度氣氛緊繃。

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蔡男坦承犯行，供稱因與鄰居積怨已久，才萌生搶槍念頭，甚至想奪槍「開他」。檢方認為，蔡男僅因私人糾紛，竟漠視公權力並危及他人生命安全，行為惡劣，建請從重量刑。

法官審理指出，蔡男為智識正常成年人，卻未理性處理糾紛，竟妨害員警執行職務，甚至企圖奪槍攻擊他人，其動機與手段均難以寬貸。考量其犯後坦承、素行尚可，最終依妨害公務執行罪判處有期徒刑6月，並諭知得以每日1000元折算易科罰金。

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