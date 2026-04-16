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    首頁 > 社會

    用愛接住2歲遲緩童！表姨無私照料 法院裁定收養

    2026/04/16 06:27 記者王捷／台南報導
    連姓男童因生父躲債失聯，2歲時體重僅5公斤且發展遲緩。經表姨接手照顧，大獲改善，台南地院裁定收養。（記者王捷攝）

    連姓男童因生父躲債失聯，2歲時體重僅5公斤且發展遲緩。經表姨接手照顧，大獲改善，台南地院裁定收養。（記者王捷攝）

    連姓男童因生父躲債失聯、生母無力撫養，營養不良、發育遲緩，到了2歲體重才5公斤，林姓表姨接手照顧，還安排早療改善連童狀況，台南地方法院基於兒童最佳利益原則，裁定林女收養連童，讓兩人成為合法親子。

    連男童生父3年前因積欠債務不知去向，去年7月更遭台南地檢署發布通緝，長期未盡保護教養義務，也未支付扶養費，生母訴請離婚獲准並取得親權，但因她還要撫養連童的胞兄，兩個兒子加重她的經濟負擔，連童原本是外婆撫養，外婆也因經濟困境與照顧負擔過重，無力繼續承擔責任同意出養。

    林女去年接手照顧後，發現連童2歲了，體重僅5公斤、身高接近80公分，肢體與語言發展明顯落後，提供安定居住環境，並針對發展遲緩安排早期療育，經長期悉心陪伴與專業療育刺激，男童健康大幅好轉，口語表達顯著提升，與林女家人互動親密自然。

    社工訪視報告顯示，林女收入穩定且具備穩固家庭支持系統，能負擔生活所需，林女充分滿足男童需求，填補其缺失的親情。法官認為，生父未盡教養義務，依法不用他同意出養；而生母及外婆確無撫養能力，出養具備必要性。

    綜合評估後，法官認定將連童讓林女撫養符合最佳利益，裁定林女收養聲請，賦予兩人法律上的親子關係，保障男童能在完善環境中成長。程序費用1500元由林女負擔。

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