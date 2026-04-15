女涉毒駕擊落台南3停紅燈機車3騎士傷 快篩毒品反應送辦

邱姓女子駕駛白色休旅車在台南市南區明興路與中華南路口衝撞三輛停等紅燈的機車，造成二男一女騎士受傷，邱女毒品快篩陽性反應，被依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供）

15日下午4點許，台南市南區明興路與中華南路口驚傳1名女子駕駛休旅車衝撞停等紅燈的3名機車騎士，造成2男1女機車騎士全身多處擦挫傷，送醫治療幸無生命危險。休旅車女駕駛精神恍惚，警方為她做唾液快篩呈現毒品陽性反應，先依刑法公共危險罪嫌與道交條例移送檢方偵辦。

南市警六分局於今天下午4點許接獲市警局110轉報指南區中華南路與明興路口發生車禍事故，即派員警前往查處。

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警方到場調查得知是1名40多歲的邱姓女子，駕駛1輛白色休旅車沿明興路向北方向行駛，行經明興路與中華南路口時，邱女座車先擦撞路旁1輛汽車後，再衝撞在路口停等紅燈的3輛機車，3輛機車上2男1女成年騎士遭擊落、各自身受擦挫傷，經送醫治療、沒有生命危險。

邱女的座車衝撞3輛機車後，持續滑行到路口撞上分隔島後才停下。

警方發現邱女精神恍惚，初步唾液快篩呈現毒品陽性反應，全案依違反道交條例予以舉發，並依涉刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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邱姓女子駕駛白色休旅車在台南市南區明興路與中華南路口衝撞三輛停等紅燈的機車，造成二男一女騎士受傷，邱女毒品快篩陽性反應，被依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供）

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