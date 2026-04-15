李乾龍座車遭裝追蹤器？新北市警局未接獲報案：明天上午拜會

媒體報導，國民黨副主席李乾龍（左）座車疑遭安裝追蹤器，他自己面對求證連忙說沒有。（資料照）

媒體報導，國民黨副主席李乾龍座車疑被安裝追蹤器。新北市警察局今晚發聲明說：經查證，目前未接獲李乾龍本人或委託人正式報案；但新北警方獲悉後，由於李乾龍居住三重，警方基於護治安職責，第一時間由副局長林武宏主動電話聯繫李乾龍本人及表達關切，洽詢李乾隆報案事宜，及是否針對現有座車、住居所進行安檢測試，但李乾龍透露針對此事件，目前婉拒報案；警方尊重當事人意願，但若發現具體不法跡證，將即時主動偵辦。

新北警方說，確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，新北警局仍聯絡李乾龍，副局長林武宏將於明日上午10時30分，主動拜會李乾龍，針對該案細節、後續維安需求詳談，並徵詢對李乾龍人身安全維護意見，將根據當事人意願、實際需求，研議妥適規劃，落實各項安全保障措施，防範任何不法侵害，維護社會秩序。

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據了解，若有心人士在被害人座車，安裝GPS跟監，將構成妨害秘密罪及違反個資法，即使當事人未報案，檢警也可視情況，主動啟動偵辦。

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