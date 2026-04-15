為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    路見「掉落物」竟是人被撞飛 彰化醫師機警擋車防二度傷害

    2026/04/15 20:51 記者湯世名／彰化報導
    翁姓醫師發現前方路面有「掉落物」，沒想到再仔細一瞧竟是1個人。（翁姓醫師提供）

    翁姓醫師發現前方路面有「掉落物」，沒想到再仔細一瞧竟是1個人。（翁姓醫師提供）

    驚！1名翁姓醫師今天（15日）中午開車行經彰化市金馬路與彰美路口時，發現前方有「掉落物」，後方車輛紛紛閃避。他仔細一看，赫然發現該物體竟然是一名倒地女子，趕緊停車幫忙擋車，避免其遭受二次傷害。消防局獲報後將傷者送醫，所幸無生命危險。警方調查後確認，女子是被休旅車撞飛，將對違規駕駛依法開罰。

    彰化警分局指出，現場為1輛休旅車欲左轉路口時，疑似因視線死角未注意行經斑馬線的女性行人，不慎發生碰撞事故，行人遭撞倒在地，救護人員抵達現場，經初步評估，患者意識清醒，左手擦傷，隨即給予適當救護處置後，送往彰化基督教醫院治療。因而肇事致人受傷者，處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年。

    當時1名開車行經該路段的翁姓醫師看到前面的車流怎麼都在閃「掉落物」，一旁還有1輛休旅車，一名婦人慌張的在後車廂翻撿東西，他正困惑東西到底如何從車上掉到路中的，怎麼不趕快撿回車上，定睛一瞧，才發現是人，躺在地上動不了。經他詢問婦人，婦人慌張地說「撞到人了、撞到人了」。

    由於後方金馬路就要綠燈，大批車輛準備衝過來，翁姓醫師擔心任何一輛車判斷錯誤，或者前車臨時才右閃，後車一定壓過去，思考後立即煞車，回家吃午餐不急，打雙黃燈幫忙擋車，避免女子再遭二次傷害。

    女子走人行道遭休旅車撞擊。（圖由警方提供）

    女子走人行道遭休旅車撞擊。（圖由警方提供）

    女子走人行道遭休旅車撞飛倒地。（圖由警方提供）

    女子走人行道遭休旅車撞飛倒地。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播