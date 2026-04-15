路見「掉落物」竟是人被撞飛 彰化醫師機警擋車防二度傷害

翁姓醫師發現前方路面有「掉落物」，沒想到再仔細一瞧竟是1個人。（翁姓醫師提供）

驚！1名翁姓醫師今天（15日）中午開車行經彰化市金馬路與彰美路口時，發現前方有「掉落物」，後方車輛紛紛閃避。他仔細一看，赫然發現該物體竟然是一名倒地女子，趕緊停車幫忙擋車，避免其遭受二次傷害。消防局獲報後將傷者送醫，所幸無生命危險。警方調查後確認，女子是被休旅車撞飛，將對違規駕駛依法開罰。

彰化警分局指出，現場為1輛休旅車欲左轉路口時，疑似因視線死角未注意行經斑馬線的女性行人，不慎發生碰撞事故，行人遭撞倒在地，救護人員抵達現場，經初步評估，患者意識清醒，左手擦傷，隨即給予適當救護處置後，送往彰化基督教醫院治療。因而肇事致人受傷者，處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年。

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當時1名開車行經該路段的翁姓醫師看到前面的車流怎麼都在閃「掉落物」，一旁還有1輛休旅車，一名婦人慌張的在後車廂翻撿東西，他正困惑東西到底如何從車上掉到路中的，怎麼不趕快撿回車上，定睛一瞧，才發現是人，躺在地上動不了。經他詢問婦人，婦人慌張地說「撞到人了、撞到人了」。

由於後方金馬路就要綠燈，大批車輛準備衝過來，翁姓醫師擔心任何一輛車判斷錯誤，或者前車臨時才右閃，後車一定壓過去，思考後立即煞車，回家吃午餐不急，打雙黃燈幫忙擋車，避免女子再遭二次傷害。

女子走人行道遭休旅車撞擊。（圖由警方提供）

女子走人行道遭休旅車撞飛倒地。（圖由警方提供）

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