田間小路騎太快！花蓮65歲載75歲翁路口未暫停禮讓 砂石車撞上雙亡

鳳林鎮林榮里榮開路與田間小路路口，今天下午發生機車、砂石車相撞事故，警方調查機車為左方車違規沒有禮讓右方車。（民眾提供）

花蓮鳳林鎮榮開路今天下午發生死亡車禍，65歲李姓男子騎機車載75歲侯姓友人從田間小路騎機車由北往南，疑似車速太快，與榮開路上往東行駛的砂石車相撞，雙載的2名老人當場失去生命跡象，送醫搶救雙雙不治。警方初步調查，機車是左方車沒有「禮讓右方車」，機車違反交通規則，詳細事故原因將送鑑定小組釐清。

警方表示，李姓駕駛家住瑞穗鄉，今天下午1點51分左右騎機車載光復鄉侯姓老翁於鳳林鎮林榮里的田間小路往南騎，經過疏濬砂石車、重車往來頻繁的榮開路時，由於是無號誌路口，疑似未注意有無來車，當場被榮開路上往東、由王姓男子駕駛曳引砂石車撞上，機車上2人當場失去呼吸心跳，安全帽、香菸盒散落一地，現場血跡斑斑。

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鳳林警分局南平派出所接獲報案趕往，由鳳林消防分隊救護車將2名長者送往北榮鳳林分院急救，因傷勢過重又轉送花蓮慈濟醫院，但仍傷重宣告不治，2人有無飲酒需抽血確認。至於王姓曳引車駕駛沒有受傷，警方現場為他酒測確認沒有飲酒，雙方均持有效駕照。

該處路口沒有交通號誌，榮開路至該路口時還有「易肇事路段、減速慢行」提醒，不過仍不幸發生憾事。警方調查，路口機車是左方車，行經路口時沒有暫停查看並禮讓右方來車先行；砂石車司機也沒有注意車前狀況，行經路口未減速慢行，警方已查扣曳引車行車紀錄器等資料，事故原因等待進一步認定。

鳳林鎮林榮里榮開路與田間小路路口，今天下午發生機車、砂石車碰撞事故，造成機車上2名長者過世。（民眾提供）

機車龍頭及菜籃都撞歪，駕駛及乘客2名長輩送醫後均不治。（民眾提供）

砂石車司機沒有注意車前狀況，行經路口未減速慢行，警方已查扣車上行車紀錄器等資料。（民眾提供）

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