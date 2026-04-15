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    只因小孩沒讓座！新竹骨科醫早餐店毆妻傷子、偷裝AirTag追蹤判刑

    2026/04/15 20:25 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹骨科醫師公然毆妻傷子，還偷裝AirTag全天監控妻子行蹤。（情境照）

    新竹骨科醫師公然毆妻傷子，還偷裝AirTag全天監控妻子行蹤。（情境照）

    新竹黃姓骨科醫師與妻兒到早餐店用餐，僅因兒子未讓座，就與妻子發生爭執，事後更追出店外揮拳毆妻，兒子見狀拚死保護媽媽，也遭黃男摔傷，事後妻子要黃男搬出去，黃男竟在她車上偷裝AirTag定位，全天候監控妻子行蹤。新竹地院依傷害與妨害秘密等罪，判處黃男徒刑合計1年2月。

    法官調查，去年4月6日早上黃男到早餐店，見妻子及兒子在用餐，上前與妻兒同桌，黃男不滿兒子未讓座，與妻子發生爭執，妻子於是起身與兒子一起離開早餐店。

    黃男見狀心生不滿，跟隨走至店門外，一時情緒激動，動手拉扯妻子衣領，並推擠她跌落在地後，又以拳頭揮擊，兒子見狀上前阻止父親施暴。

    黃男將兒子身體拎起離地，因兒子死不鬆手，黃男為繼續攻擊妻子，竟將手鬆開、使兒子摔落地面，再上前攻擊妻子，致妻子多處受傷，兒子則受有左側肱骨遠端疑似碎片性骨折傷害。

    黃男對妻兒施暴後，妻子要求他搬出去，黃男為追蹤妻子行蹤，於去年5月26日以驗車為由，跟妻子說將回住處取車，然後偷偷將Apple AirTag定位器裝在副駕駛座後方地毯下、車體結構凹槽處，以便查知妻子行蹤，掌握其所在位置、地址、停留時間及行蹤等數據。

    事後妻子向新竹地院聲請民事暫時保護令獲准，黃男仍持續獲悉並窺視妻子行動及狀態，進而觀察、知悉、竊錄妻子活動，直到去年6月9日妻子透過手機偵測到AirTag定位器，才知遭先生全天候定位跟監。

    法官審酌黃男為一具有相當智識經驗之成年人，竟當著未成年子女面前，徒手拉扯、揮擊妻子，且又在孩子上前阻止之際，傷害兒子，顯然自我控制能力不佳，又在妻子車上安裝定位追蹤器，嚴重影響妻子日常生活安全感及隱私，證明其藐視保護令所表彰的國家公權力。

    最後法官依傷害罪、成年人故意對兒童犯傷害罪、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪判處黃男合計1年2月。

    目前仍就讀博士班的黃姓醫師事後已經離婚，迄今仍從事骨科醫師職務。

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