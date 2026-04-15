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    首頁 > 社會

    南投情侶吵架男友疑施暴 女頭部重創亡今解剖釐清

    2026/04/15 20:15 記者陳鳳麗／南投報導
    南投地檢署檢察長周士榆（右，戴眼鏡者）致贈慰問金給黃女的家屬。（南投地檢署提供）

    南投地檢署檢察長周士榆（右，戴眼鏡者）致贈慰問金給黃女的家屬。（南投地檢署提供）

    南投縣埔里鎮一對20多歲情侶10日發生口角，劉男疑似動手對黃姓女友施暴，黃女頭部重創送醫，隔日傷重死亡，劉姓男子11日由南投檢方聲押獲准，他供稱，是為阻止黃女自殘式的頭部撞牆而動手拉扯。檢察官為釐清死因，今天會同法醫解剖遺體，等解剖報告出爐，才能確認真正死因。

    該起疑似男友對女友施暴致死命案，發生在本月10日，當時在劉姓男子家中，不知何故2人發生衝突，黃女頭部重創而送醫院急救，因傷勢嚴重延至11日死亡。警方10日接獲通報後，即拘提劉姓男子到案，11日南投地檢署承辦檢察官向南投地院聲請羈押獲准。

    劉男供稱，10日與女友發生口角，他有動手，但動手是因女友以頭部撞牆，為了阻止她繼續自殘式的撞頭而動手拉扯，並不是對女友施暴，導致腦部重創。

    由於該起案件發生當時無他人在場，死者的腦傷是外力施暴造成或其他原因造成，檢察官今天會同法醫解剖，要等解剖鑑定報告出爐才能釐清致死原因。

    南投地檢署指出，檢察長周士榆獲知該案後，立即請犯罪被害人保護協會南投分會同步啟動關懷機制，提供死者家屬在相驗、解剖過程的相伴和關懷協助，昨日也到殯儀館慰問死者家屬。

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