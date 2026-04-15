中檢破網購騙「QR Code付款碼」買點數洗錢 聲押6人獲准

檢方查出吳姓嫌犯取得民眾電子支付QR Code付款碼後，前往超商購買遊戲點數洗錢。（中檢提供）

台中地檢署破獲詐騙新手法，詐欺集團利用網路購物交易驗證的不實話術，誘騙民眾提供電子支付QR Code付款碼截圖，或誘使民眾開啟LINE「派對」功能分享螢幕畫面，藉以側錄付款碼後轉交車手，到超商購買遊戲點數，再將點數序號回傳詐欺集團洗錢，13日搜索拘提江姓等6名嫌犯後，查出有12人共被騙71萬7千元，昨天向台中地院聲請羈押禁見6人獲准。

台中地檢署詐，近期發現有詐騙集團利用網路購物交易驗證的不實話術，或透過假網頁、簡訊、電子郵件夾帶的不實連結，誘騙民眾提供電子支付QR Code付款碼截圖後轉交車手，前往超商購買遊戲點數，再將點數序號回傳詐欺集團，以隱匿犯罪所得去向。

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中檢指派郭逵檢察官指揮台中市警局刑警大隊、霧峰分局、第三分局及烏日分局成立專案小組共同偵辦，並自電子支付公司每日一定金額以上的異常消費資料，取得交易序號及銀行機構代碼，結合165反詐騙資料庫進行比對分析，進而掌握被害人及提款車手身分。

檢警掌握江姓、吳姓、李姓、盧姓、王姓、鄒姓等6人涉有重嫌，本月13日持搜索票及拘票，前往6人住處執行搜索、拘提，當場查扣手機等證物，偵訊後認6人涉犯組織犯罪、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪嫌，並認有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及反覆實行加重詐欺犯罪之虞，昨天向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署呼籲，電子支付QR Code付款碼僅具支付功能，民眾切勿聽信所謂「交易驗證」等不實話術而任意提供付款碼截圖，或隨意開啟LINE「派對」功能分享螢幕畫面，以免詐欺集團利用付款碼進行消費，致綁定帳戶遭扣款。如有疑義，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，或至內政部警政署「165打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中地檢署破獲詐騙集團，騙取民眾電子支付QR Code付款碼截圖後，前往超商購買遊戲點數洗錢，逮捕江姓等6名嫌犯聲押獲准。（中檢提供）

台中地檢署破獲詐騙集團，騙取民眾電子支付QR Code付款碼截圖後，前往超商購買遊戲點數洗錢的金流模式。（中檢提供）

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