徐巧芯大姑夫婿律師游光德偷渡出境 公海船隻接應路線曝光

專案小組人員登上海釣船，釐清游光德逃亡路線。（桃園地檢署提供）

詐騙集團首腦律師游光德傳出由澎湖偷渡出境，經接應共犯陸續落網，偷渡路線曝光。游在今年3月22日剪斷電子手環後，在台南安平搭海釣船出海，並以「坐桶子」方式，在澎湖花嶼公海偷渡出境，並未落腳澎湖群島，僅是「借道」而過。

全案經專案小組追查與蒐證，發現陳、郭、吳男3嫌，分工謀劃游嫌逃亡路線與接應事宜，專案小組過濾大量行動軌跡後，查明陳男以7萬5000元代價負責承租車輛，並在車內替游嫌鬆脫電子手環，吳男以10萬元報酬幫忙仲介郭男協助游嫌偷渡，郭男則以50萬元代價，駕駛海釣船於3月22日晚間，將游嫌自台南曾文溪出海口載至澎湖外海，再由不詳船舶接應潛逃出境。

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桃園地檢署表示，專案小組鎖定陳男等3人行蹤後，迅速於3月31日拘提陳男到案，再陸續於4月8、9日分別拘提郭男、吳男到案，查扣被告郭男船隻，檢察官訊問後以3人涉犯隱匿人犯等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

根據消息來源指出，嫌疑人台南小郭駕駛8人座雙引擎海釣船，搭載游光德從台南出海，先沿西北方向行駛至澎湖海域，再從虎井、桶盤往西朝花嶼逃逸，最終在花嶼西公海與另1艘船會合，將游光德接駁至偷渡船後，再將海釣船開返回台南。

涉嫌載運游光德海釣船隨案查扣。（桃園地檢署提供）

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