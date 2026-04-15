借錢不還別再忍！律師教「3招」：讓欠債變5％定存

親友間難免會遇到借錢的情況，只要做到三件事，債權人就可以保障自身權益。（資料照）

親友間難免會遇到借錢的情況，但如果對方遲遲不還，常讓人感到無奈與不知所措。對此，律師蘇家宏建議，只要做到三件事，債權人就可以保障自身權益，讓欠債變5％定存。

蘇家宏在臉書發文表示，首先是「定期催告」，如果你借朋友的錢，沒有約定好還款日期，那一定要定期催告他還款。常見的方式會用存證信函催告還款，對方收到存證信函後，如果到時還不還，就要負法律上「遲延責任」，依法要支付遲延利息，法定遲延利息為年利率5％。

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蘇家宏指出，第二是「提起返還借款的訴訟」，對方接到債權人的存證信函或律師信還不還錢，雖然對方要付法定遲延責任，但是債權人仍然沒有強迫他還款的權利，這時候要透過法律的程序來強迫他負責任，可以聲請支付命令要求他還款，或直接提起返還借款的訴訟要他還款，法院審理後認為朋友借錢不還，就會判決朋友還錢並支付遲延法定利息，還有你債權人預付的裁判費。

蘇家宏說，第三是「定期聲請強制執行」，如果對方收到法院判決要還錢但一直不還，債權人就可以拿法院的確定判決書或確定的支付命令，向法院聲請查封對方名下的財產，透過法院公權力拿回債權人的借款與利息等等。

他提醒，借貸關係即便建立在朋友之間，也應保留相關證據，如借據、轉帳紀錄或對話紀錄等，以利日後維權。

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