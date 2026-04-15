消防員仁義潭潛水訓練溺斃 家屬請求國賠一審駁回

仁義潭。（資料照）

嘉義縣消防局第二大隊翁姓消防員2021年9月到嘉義縣仁義潭參加水域救援能力訓練時，潛水訓練過程中不慎溺水，送醫宣告不治。翁男父母悲痛請求國家賠償，嘉義地方法院今天一審判決駁回。

翁男父母另控告負責規劃訓練計畫的黃姓安全官、訓練總教官李姓教官2人過失致死罪嫌，嘉義地檢署不起訴，家屬聲請再議，台南高檢署駁回。

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嘉義地院審理指出，當日定點U型搜索訓練，學員自A點下水垂直下潛至水庫底A1點，再沿繩索橫向搜索至訓練點B最後沿B至B1點的繩索垂直上浮出水面。A1與B點皆有教官在水底待命，下水前學員複習水下手勢、以握手溝通、手抓潛伴並沿繩索移動。

法院認為，黃姓安全官依循內政部消防機關水域救援訓練安全規範、救災訓練安全管理指導原則及消防人員救災安全手冊等規定規劃訓練計畫，已盡善良管理人注意義務，難認有過失。

李姓總教官、高姓授課教官及蔡姓安全官，皆具備ADS救援潛水、水上救生教練、救生員或高級救護技術員等資格；仁義潭長期為嘉義縣市消防單位潛水訓練場地，也是當地溺水案件救援熱點，場地無不當。

法院指出，照明設備、夥伴繩、照應索或標示浮球並非規定必備裝備。所有學員均接受勤前教育、了解自身身體狀況，且無強迫下水情形，學員也清楚訓練內容。

證人證稱，翁男第二次下潛與張姓隊員搭檔，張男在從B點上升至B1點途中身體不適，曾以手勢與翁男確認後先行上浮，但張男浮出水面後發現翁男未一起上浮，張男有透過握手向翁男傳達身體狀況。

嘉義地院判決，訓練計畫與黃姓安全官、李姓總教官均無過失，嘉義縣消防局無須負國家賠償責任。法官審酌翁男在訓練中喪失生命，對家屬造成巨大悲痛，也使國家失去寶貴人才，參與訓練的消防同仁承受心理壓力，建議內政部消防署應制定統一標準，建立公共安全潛水專業體系、分級訓練與證照制度，並編列預算強化裝備與科技運用。

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